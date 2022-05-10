Германия настаивает на полном членстве Украины в ЕС – Бербок

Политик подчеркнула, что Украина "однозначно является частью Европы".
"Мы настаиваем на полном членстве Украины в ЕС. Мы хотим провести углубленную реформу в ЕС, и это будет также наукой после этой агрессивной войны. Я хочу четко сказать, что сейчас не момент для того, чтобы рассматривать параграфы. Сейчас настал момент для того, чтобы занять очень четкую позицию, позицию между войной и миром", – сказала Бербок.
Она также отметила, что когда бы ни закончилась эта война, Украина будет сама определять свое будущее, "и за это мы боремся вместе с вами".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
9 мая во время выступления в Европарламенте президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять "несколько десятилетий" и предложил создать новое, менее формальное политическое сообщество, которое помогло бы Украине быстрее интегрироваться в ЕС. Его предложение поддержал канцлер Германии Олаф Шольц.
Заявку на вступление в Европейский союз Украина подала 28 февраля, на четвертый день после начала масштабной войны с Россией. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к ЕС по специальной процедуре.
1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, в итоговом заявлении которого было сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.
Президент Литвы Гитанас Науседа после саммита заявил, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины. Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вручила президенту Владимиру Зеленскому опросник о членстве в Евросоюзе. 18 апреля Украина передала ответы на первую часть опросника, необходимого для рассмотрения заявки. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС.
В июне Украина рассчитывает получить положительный ответ о статусе кандидата в члены ЕС, сказал глава государства в вечернем видеообращении.
Если Украина не получит статус кандидата в члены ЕС, это означает только одно – "Европа пытается нас обмануть", отметил в интервью Financial Times глава МИД Дмитрий Кулеба.