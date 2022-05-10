Германия настаивает на полном членстве Украины в ЕС – Бербок

Бербок считает, что сейчас не время для того, чтобы "рассматривать параграфы" Фото: EPA

Политик подчеркнула, что Украина "однозначно является частью Европы".

"Мы настаиваем на полном членстве Украины в ЕС. Мы хотим провести углубленную реформу в ЕС, и это будет также наукой после этой агрессивной войны. Я хочу четко сказать, что сейчас не момент для того, чтобы рассматривать параграфы. Сейчас настал момент для того, чтобы занять очень четкую позицию, позицию между войной и миром", – сказала Бербок.

Она также отметила, что когда бы ни закончилась эта война, Украина будет сама определять свое будущее, "и за это мы боремся вместе с вами".

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9 мая во время выступления в Европарламенте президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять "несколько десятилетий" и предложил создать новое, менее формальное политическое сообщество, которое помогло бы Украине быстрее интегрироваться в ЕС. Его предложение поддержал канцлер Германии Олаф Шольц.