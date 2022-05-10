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ПОЛИТИКА

Германия настаивает на полном членстве Украины в ЕС – Бербок

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Бербок считает, что сейчас не время для того, чтобы "рассматривать параграфы"
Бербок считает, что сейчас не время для того, чтобы "рассматривать параграфы"
Фото: EPA

Германия настаивает на полном членстве Украины в ЕС, без каких-либо ограничений или "фальшивых заверений", заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Об этом она сказала 10 мая на пресс-конференции в Киеве, которую транслировал МИД Украины.

Политик подчеркнула, что Украина "однозначно является частью Европы".

"Мы настаиваем на полном членстве Украины в ЕС. Мы хотим провести углубленную реформу в ЕС, и это будет также наукой после этой агрессивной войны. Я хочу четко сказать, что сейчас не момент для того, чтобы рассматривать параграфы. Сейчас настал момент для того, чтобы занять очень четкую позицию, позицию между войной и миром", – сказала Бербок.

Она также отметила, что когда бы ни закончилась эта война, Украина будет сама определять свое будущее, "и за это мы боремся вместе с вами". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

9 мая во время выступления в Европарламенте президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять "несколько десятилетий" и предложил создать новое, менее формальное политическое сообщество, которое помогло бы Украине быстрее интегрироваться в ЕС. Его предложение поддержал канцлер Германии Олаф Шольц.

Контекст:

Заявку на вступление в Европейский союз Украина подала 28 февраля, на четвертый день после начала масштабной войны с Россией. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к ЕС по специальной процедуре.

1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, в итоговом заявлении которого было сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.

Президент Литвы Гитанас Науседа после саммита заявил, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины. Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вручила президенту Владимиру Зеленскому опросник о членстве в Евросоюзе. 18 апреля Украина передала ответы на первую часть опросника, необходимого для рассмотрения заявки. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС.

В июне Украина рассчитывает получить положительный ответ о статусе кандидата в члены ЕС, сказал глава государства в вечернем видеообращении.

Если Украина не получит статус кандидата в члены ЕС, это означает только одно – "Европа пытается нас обмануть", отметил в интервью Financial Times глава МИД Дмитрий Кулеба.

Теги: Германия, ФРГ, МИД Германии, евроинтеграция, Европейский союз, война России против Украины, Анналена Бербок, ЕС
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