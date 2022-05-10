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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский в парламенте Словакии: Я прошу вас быть нашим голосом в Евросоюзе

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Зеленский: Россия пошла войной фактически против всей объединенной Европы, только начав с Украины
Зеленский: Россия пошла войной фактически против всей объединенной Европы, только начав с Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте Словакии, подчеркнул, что война России против Украины фактически является войной против проекта объединенной Европы. Выступление опубликовал Офис президента.

"Война России против нашего государства – не только попытка захватить нашу землю, покорить наших людей и стереть украинскую самобытность. Россия пошла войной фактически против всей объединенной Европы, только начав с Украины... Эта война против самого проекта общего объединения на основе общих ценностей на нашем континенте", – сказал президент.

Он напомнил о зверствах и разрушениях, которые российские оккупанты устроили на оккупированных территориях, о том, что оккупанты пытались уничтожить "все, что не только имеет связь с украинской национальной идеей, но и просто с культурой". Зеленский подчеркнул, что если не остановить российские войска, они повторят преступления, которые совершили в Буче и Бородянке, на земле каждого государства, до которого смогут дотянуться.

"Попытки России шантажировать, раскалывать и ослаблять европейцев однозначно свидетельствуют о том, что все мы на континенте должны отвечать на это еще большим объединением. Еще большей интеграцией. Еще большей совместной защитой наших ценностей. Это важный элемент именно той силы, которая делает свободу не просто мечтами", – заявил президент.

По его словам, это возможно только в одном случае – если Украина прямо сейчас, в условиях войны, получит реальную возможность ускоренно двигаться в Европейский Союз. Это вопрос защиты всего европейского проекта, считает Зеленский, равно как и вопрос экономической поддержки для Украины.

"Так что приоритетом является налаживание альтернативных маршрутов для нашего экспорта. В том числе и через территорию Словакии. И большая финансовая поддержка для Украины со стороны Европейского союза. И я прошу вас быть нашим голосом в Евросоюзе, когда нужно защищать соответствующие позиции от деструктивных сомнений тех, кто свободу ценит меньше вас", – подытожил президент. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Заявку на вступление в Европейский союз Украина подала 28 февраля, на четвертый день после начала масштабной войны с Россией. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к ЕС по специальной процедуре.

1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, в итоговом заявлении которого было сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.

Президент Литвы Гитанас Науседа после саммита заявил, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины. Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вручила Зеленскому опросник о членстве в Евросоюзе. 18 апреля Украина передала ответы на первую часть опросника, необходимого для рассмотрения заявки. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС.

Теги: Словакия, культура, евроинтеграция, Европейский союз, Владимир Зеленский, война России против Украины, Евросоюз, разрушения, ЕС, российские оккупанты
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