Зеленский в парламенте Словакии: Я прошу вас быть нашим голосом в Евросоюзе

"Война России против нашего государства – не только попытка захватить нашу землю, покорить наших людей и стереть украинскую самобытность. Россия пошла войной фактически против всей объединенной Европы, только начав с Украины... Эта война против самого проекта общего объединения на основе общих ценностей на нашем континенте", – сказал президент.

Он напомнил о зверствах и разрушениях, которые российские оккупанты устроили на оккупированных территориях, о том, что оккупанты пытались уничтожить "все, что не только имеет связь с украинской национальной идеей, но и просто с культурой". Зеленский подчеркнул, что если не остановить российские войска, они повторят преступления, которые совершили в Буче и Бородянке, на земле каждого государства, до которого смогут дотянуться.

"Попытки России шантажировать, раскалывать и ослаблять европейцев однозначно свидетельствуют о том, что все мы на континенте должны отвечать на это еще большим объединением. Еще большей интеграцией. Еще большей совместной защитой наших ценностей. Это важный элемент именно той силы, которая делает свободу не просто мечтами", – заявил президент.

По его словам, это возможно только в одном случае – если Украина прямо сейчас, в условиях войны, получит реальную возможность ускоренно двигаться в Европейский Союз. Это вопрос защиты всего европейского проекта, считает Зеленский, равно как и вопрос экономической поддержки для Украины.

"Так что приоритетом является налаживание альтернативных маршрутов для нашего экспорта. В том числе и через территорию Словакии. И большая финансовая поддержка для Украины со стороны Европейского союза. И я прошу вас быть нашим голосом в Евросоюзе, когда нужно защищать соответствующие позиции от деструктивных сомнений тех, кто свободу ценит меньше вас", – подытожил президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)