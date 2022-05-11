"Трубопровод – мертвый". Германия не намерена использовать "Северный поток – 2"

По ее словам, немецкая сторона не будет эксплуатировать "СП – 2", даже несмотря на сокращение транзита российского газа через Украину.
"Трубопровод "Северный поток – 2" после начала российской захватнической войны против Украины является на самом деле мертвым", – подчеркнула Айнхорн.
Она отметила, что "безопасность энергоснабжения в Германии сейчас гарантирована".
Представитель минэкономики Германии также уточнила, что немецкие газохранилища постоянно заполняются. Сейчас они заполнены на 38,6%.
Из-за вторжения РФ в Украину Германия остановила российский проект газопровода "Северный поток – 2", который должен был соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины.