"Трубопровод – мертвый". Германия не намерена использовать "Северный поток – 2"

"Северный поток – 2" должен был соединить Германию и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины Фото: ЕРА

По ее словам, немецкая сторона не будет эксплуатировать "СП – 2", даже несмотря на сокращение транзита российского газа через Украину.

"Трубопровод "Северный поток – 2" после начала российской захватнической войны против Украины является на самом деле мертвым", – подчеркнула Айнхорн.

Она отметила, что "безопасность энергоснабжения в Германии сейчас гарантирована".

Представитель минэкономики Германии также уточнила, что немецкие газохранилища постоянно заполняются. Сейчас они заполнены на 38,6%.