Вице-канцлер ФРГ заявил, что Германия сможет "кое-как пережить зиму" без российского газа

Хабек назвал три условия, при которых ФРГ сможет "пережить зиму" без российского газа Фото: EPA

Такое мнение в интервью WirtschaftsWoche, опубликованном 12 мая, выразил вице-канцлер ФРГ, министр экономики Германии Роберт Хабек.

Он назвал три условия, при которых ФРГ сможет "кое-как пережить зиму" в случае прекращения поставок газа из России:

если в ФРГ до конца года будут полностью заполнены газовые хранилища;

если два из четырех арендованных Германией танкеров для сжиженного природного газа (СПГ) будут подключены к сети;

если немцы будут серьезно экономить энергию.

По словам Хабека, "сокращение потребления – это альфа и омега в случае с газом". Так, если в ближайшие два года сэкономить в промышленности и частных домохозяйствах 10%, то "это будут решающие проценты, чтобы не оказаться в кризисной ситуации", отметил министр экономики ФРГ.

"Усиление экономии – серьезный инструмент против [президента РФ Владимира] Путина", – подчеркнул Хабек.

Вице-канцлер рассказал, что два из четырех арендованных Германией танкеров для СПГ уже компенсируют почти четверть объемов российского газа.

В то же время Хабек предупредил, что даже при выполнении трех поставленных условий цены на газ в ФРГ "очень сильно повысятся, а хранилища к концу зимы опустеют".