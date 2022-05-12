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Вице-канцлер ФРГ заявил, что Германия сможет "кое-как пережить зиму" без российского газа

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Хабек назвал три условия, при которых ФРГ сможет "пережить зиму" без российского газа
Хабек назвал три условия, при которых ФРГ сможет "пережить зиму" без российского газа
Фото: EPA

Германия уже предстоящей зимой могла бы обойтись без российского газа в случае введения эмбарго на его поставки из РФ.

Такое мнение в интервью WirtschaftsWoche, опубликованном 12 мая, выразил вице-канцлер ФРГ, министр экономики Германии Роберт Хабек.

Он назвал три условия, при которых ФРГ сможет "кое-как пережить зиму" в случае прекращения поставок газа из России:

  • если в ФРГ до конца года будут полностью заполнены газовые хранилища;
  • если два из четырех арендованных Германией танкеров для сжиженного природного газа (СПГ) будут подключены к сети;
  • если немцы будут серьезно экономить энергию.  

По словам Хабека, "сокращение потребления – это альфа и омега в случае с газом". Так, если в ближайшие два года сэкономить в промышленности и частных домохозяйствах 10%, то "это будут решающие проценты, чтобы не оказаться в кризисной ситуации", отметил министр экономики ФРГ.

"Усиление экономии – серьезный инструмент против [президента РФ Владимира] Путина", – подчеркнул Хабек.

Вице-канцлер рассказал, что два из четырех арендованных Германией танкеров для СПГ уже компенсируют почти четверть объемов российского газа.

В то же время Хабек предупредил, что даже при выполнении трех поставленных условий цены на газ в ФРГ "очень сильно повысятся, а хранилища к концу зимы опустеют".

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу. В частности, эмбарго на импорт российских нефти и газа уже ввели СШАКанада и Австралия, Великобритания до конца 2022 года намерена полностью отказаться от поставок российских энергоносителей.

Европейский союз разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.

Германия сильно зависит от импорта российского газа, поэтому призывы ввести газовое эмбарго против РФ вызывают неоднозначную реакцию в ФРГ, отмечает "Немецкая волна". По последним данным минэкономики, зависимость Германии от российского газа после нападения РФ на Украину сократилась с 55% до 35%.

СМИ сообщали, что Германия также готовится к возможной внезапной остановке поставок российского газа, разрабатывая экстренный пакет, который может включать контроль над критически важными компаниями.

Теги: Россия, Германия, газ, санкции, экономика, промышленность, импорт, правительство, ФРГ, эмбарго, СПГ, интервью, танкер, российский газ, цена на газ, энергия, Роберт Хабек, зависимость
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