Нефтегигант Shell продает сеть АЗС в России "Лукойлу"

Сумма сделки по продаже активов Shell в России не разглашается Фото: depositphotos.com

В пресс-службе компании отметили, что уже подписали соглашение о покупке 100% доли "Шелл Нефть". Активы компании включают 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах РФ, а также завод по производству смазочных материалов в Тверской области.

Сделку планируют завершить после того, как ее согласуют регуляторные органы. Сумма сделки не разглашается.

"Приобретение высококачественного бизнеса компании Shell в России полностью соответствует стратегии "Лукойла" по развитию приоритетных каналов сбыта, включая розничную сеть, а также развитию бизнеса смазочных материалов", – заявил вице-президент по реализации нефтепродуктов "Лукойл" Максим Дондэ.

Также в компании добавили, что в рамках этой сделки более 350 работников "Шелл Нефть" сохранят свои рабочие места и их переустроят в российской компании.