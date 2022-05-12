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Нефтегигант Shell продает сеть АЗС в России "Лукойлу"

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Сумма сделки по продаже активов Shell в России не разглашается
Сумма сделки по продаже активов Shell в России не разглашается
Фото: depositphotos.com

Британско-нидерландский нефтяной гигант Shell продает российскому "Лукойлу" весь свой бизнес в РФ. Об этом сообщила пресс-служба "Лукойла" на своем сайте.

В пресс-службе компании отметили, что уже подписали соглашение о покупке 100% доли "Шелл Нефть". Активы компании включают 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах РФ, а также завод по производству смазочных материалов в Тверской области.

Сделку планируют завершить после того, как ее согласуют регуляторные органы. Сумма сделки не разглашается.

"Приобретение высококачественного бизнеса компании Shell в России полностью соответствует стратегии "Лукойла" по развитию приоритетных каналов сбыта, включая розничную сеть, а также развитию бизнеса смазочных материалов", – заявил вице-президент по реализации нефтепродуктов "Лукойл" Максим Дондэ.

Также в компании добавили, что в рамках этой сделки более 350 работников "Шелл Нефть" сохранят свои рабочие места и их переустроят в российской компании.

Контекст:

Shell – крупнейшая нефтегазовая компания в мире. Из-за акта военной агрессии РФ против Украины Shell 28 февраля объявила о выходе из всех совместных проектов с российским "Газпромом", в том числе из проекта строительства трубопровода "Северный поток – 2".

4 марта стало известно, что компания закупила партию российской сырой нефти. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал это решение.

8 марта Shell объявила о поэтапном отказе от российских нефти и газа. В качестве первого шага компания объявила, что немедленно прекратит спотовые закупки российской сырой нефти и закроет станции техобслуживания, а также прекратит любые операции с авиационным топливом и смазочными материалами в России.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, газ, нефть, АЗС, Shell, Лукойл
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