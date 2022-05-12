Нефтегигант Shell продает сеть АЗС в России "Лукойлу"

В пресс-службе компании отметили, что уже подписали соглашение о покупке 100% доли "Шелл Нефть". Активы компании включают 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах РФ, а также завод по производству смазочных материалов в Тверской области.
Сделку планируют завершить после того, как ее согласуют регуляторные органы. Сумма сделки не разглашается.
"Приобретение высококачественного бизнеса компании Shell в России полностью соответствует стратегии "Лукойла" по развитию приоритетных каналов сбыта, включая розничную сеть, а также развитию бизнеса смазочных материалов", – заявил вице-президент по реализации нефтепродуктов "Лукойл" Максим Дондэ.
Также в компании добавили, что в рамках этой сделки более 350 работников "Шелл Нефть" сохранят свои рабочие места и их переустроят в российской компании.
Shell – крупнейшая нефтегазовая компания в мире. Из-за акта военной агрессии РФ против Украины Shell 28 февраля объявила о выходе из всех совместных проектов с российским "Газпромом", в том числе из проекта строительства трубопровода "Северный поток – 2".
4 марта стало известно, что компания закупила партию российской сырой нефти. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал это решение.
8 марта Shell объявила о поэтапном отказе от российских нефти и газа. В качестве первого шага компания объявила, что немедленно прекратит спотовые закупки российской сырой нефти и закроет станции техобслуживания, а также прекратит любые операции с авиационным топливом и смазочными материалами в России.