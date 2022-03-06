В Shell ответили на критику Кулебы по поводу закупки российской нефти

Bloomberg написало 4 марта, что Shell, несмотря на массовый отказ других компаний от российских энергоресурсов из-за военного вторжения РФ в Украину, приобрела партию российской нефти Urals с рекордной скидкой в $28,50 за баррель.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал это решение.

"Мне сказали, что Shell вчера тайно купила российскую нефть. Один вопрос к Shell: российская нефть не пахнет вам украинской кровью? Я призываю всех сознательных людей во всем мире потребовать от транснациональных компаний разорвать все деловые связи с Россией", – заявил Кулеба 5 марта.

В своем сообщении Shell проинформировала, что будет выбирать альтернативы российской нефти везде, где это возможно, но это не могло произойти в одночасье из-за того, что Россия "важна для мировых поставок". Компания заявила, что направит любую прибыль от ограниченного количества российской нефти, которую она должна закупить, в специальный фонд по оказанию помощи и вместе с агентствами определит, где эти средства лучше всего использовать для "облегчения страданий народа Украины".

Из-за акта военной агрессии РФ против Украины Shell 28 февраля объявила о выходе из всех совместных проектов с российским "Газпромом", в том числе из проекта строительства трубопровода "Северный поток – 2".