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ЕС, вероятно, не сможет в ближайшее время согласовать эмбарго на российскую нефть – Боррель

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По словам Борреля, министры обсудят ситуацию с нефтяным эмбарго и попытаются разблокировать ее
По словам Борреля, министры обсудят ситуацию с нефтяным эмбарго и попытаются разблокировать ее
Фото: EPA

Евросоюз, вероятно, не сможет сегодня разблокировать дискуссию о шестом пакете санкций против РФ, включающем нефтяное эмбарго, из-за позиции некоторых стран. Об этом предупредил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Financial Times.

Как отметил Боррель, проблема состоит в том, что некоторые страны ЕС больше зависят от российской нефти, чем другие, потому что они не имеют выхода к морю и зависят от трубопроводов из России.

По его словам, министры обсудят ситуацию и попытаются разблокировать ее. Вместе с тем Боррель предупредил, что "не может гарантировать, что это произойдет, потому что позиции [стран, выступающих против] достаточно сильны".

Контекст:

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, по ее словам, в него должен войти поэтапный отказ ЕС от российской нефти.

В Евросоюзе пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ. По данным The Wall Street Journal, ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии и Словакии – двум странам, которые в значительной степени зависят от импорта трубопроводной нефти. Сейчас основным противником ограничения импорта энергоресурсов из России выступает только Венгрия.

8 мая агентство Bloomberg сообщило, что на состоявшейся 8 мая встрече послов стран ЕС не был достигнут консенсус относительно введения нового пакета санкций против России за ее вторжение в Украину. Соглашения не удалось достичь в связи с позицией Венгрии – она продолжает блокировать предложение о запрете импорта российской нефти. По данным агентства, ожидается, что переговоры возобновятся "в ближайшие дни".

9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.

СМИ сообщали, что Евросоюз рассматривает возможность предоставления Венгрии финансовой компенсации в обмен на согласие поддержать пакет санкций, включающий нефтяное эмбарго.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, санкции, нефть, эмбарго, Жозеп Боррель
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