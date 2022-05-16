ЕС, вероятно, не сможет в ближайшее время согласовать эмбарго на российскую нефть – Боррель

По словам Борреля, министры обсудят ситуацию с нефтяным эмбарго и попытаются разблокировать ее Фото: EPA

Как отметил Боррель, проблема состоит в том, что некоторые страны ЕС больше зависят от российской нефти, чем другие, потому что они не имеют выхода к морю и зависят от трубопроводов из России.

По его словам, министры обсудят ситуацию и попытаются разблокировать ее. Вместе с тем Боррель предупредил, что "не может гарантировать, что это произойдет, потому что позиции [стран, выступающих против] достаточно сильны".