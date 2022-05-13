Боррель уверен, что главы МИД стран ЕС достигнут соглашения по эмбарго на российскую нефть

Уверенность в этом 13 мая в кулуарах встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) в Германии выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет Reuters.

Европейский дипломат убежден, что такое соглашение будет достигнуто – "оно нам нужно и оно у нас будет".

По словам Борреля, ЕС должен "избавиться от нефтяной зависимости от России".

Он подчеркнул, что "если нет согласия на уровне послов, то в понедельник [16 мая] министры, когда соберутся, должны дать политический импульс".

В "Большую семерку" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

По итогам видеоконференции лидеров "Большой семерки" 8 мая страны G7 обязались поэтапно прекратить импорт российской нефти.