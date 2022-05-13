Боррель уверен, что главы МИД стран ЕС достигнут соглашения по эмбарго на российскую нефть

Уверенность в этом 13 мая в кулуарах встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) в Германии выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет Reuters.
Европейский дипломат убежден, что такое соглашение будет достигнуто – "оно нам нужно и оно у нас будет".
По словам Борреля, ЕС должен "избавиться от нефтяной зависимости от России".
Он подчеркнул, что "если нет согласия на уровне послов, то в понедельник [16 мая] министры, когда соберутся, должны дать политический импульс".
В "Большую семерку" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.
По итогам видеоконференции лидеров "Большой семерки" 8 мая страны G7 обязались поэтапно прекратить импорт российской нефти.
4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, по ее словам, в него должен войти поэтапный отказ ЕС от российской нефти.
В Евросоюзе пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ. По данным The Wall Street Journal, ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии и Словакии – двум странам, которые в значительной степени зависят от импорта трубопроводной нефти.
Противниками введения нефтяного эмбарго среди стран ЕС считались Германия, Австрия и Венгрия. Однако 28 апреля вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна готова к этому шагу. Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер 2 мая также заявила о готовности поддержать эмбарго, если ЕС решит его ввести. До сих пор категорически против ограничения импорта энергоресурсов из России выступает только Венгрия.
8 мая агентство Bloomberg сообщило, что на состоявшейся 8 мая встрече послов стран ЕС не был достигнут консенсус относительно введения нового пакета санкций против России за ее вторжение в Украину. Соглашения не удалось достичь в связи с позицией Венгрии – она продолжает блокировать предложение о запрете импорта российской нефти. По данным агентства, ожидается, что переговоры возобновятся "в ближайшие дни".
9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.
СМИ сообщали, что Евросоюз рассматривает возможность предоставления Венгрии финансовой компенсации в обмен на согласие поддержать пакет санкций, включающий нефтяное эмбарго.