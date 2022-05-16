Германия откажется от российской нефти, даже если ЕС не введет эмбарго – Bloomberg

Собеседники агентства говорят, что администрация канцлера Олафа Шольца уже ищет альтернативных поставщиков. Правительство уверено, что сможет решить оставшиеся логистические проблемы в течение следующих шести – семи месяцев.

Правительство ФРГ намерено продвигать свой национальный план в рамках антироссийских санкций ЕС, добавили собеседники агентства, но не уточнили, какие страны восполнят дефицит.

По данным министерства экономики в Берлине, зависимость от российской нефти снизилась с 35% до 12% с начала военного вторжения России в Украину. Основная из логистических проблем – найти замену российской нефти и доставить ее на ключевой нефтеперерабатывающий завод Восточной Германии в городе Шведт. Сейчас предприятие, управляемое "Роснефтью", получает сырье через нефтепровод "Дружба".

По информации Bloomberg, поскольку у "Роснефти" мало стимулов менять поставщиков для завода в Шведте, то власти Германии готовят законопроект, который поможет взять под контроль этот завод уже с 1 июня.