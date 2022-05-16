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Германия откажется от российской нефти, даже если ЕС не введет эмбарго – Bloomberg

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По данным Bloomberg, власти Германии уже ищут альтернативных поставщиков нефти
По данным Bloomberg, власти Германии уже ищут альтернативных поставщиков нефти
Фото: depositphotos.com

Германия планирует прекратить импорт российской нефти к концу года, даже если Евросоюзу не удастся договориться об эмбарго в шестом пакете санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на правительственные источники.

Собеседники агентства говорят, что администрация канцлера Олафа Шольца уже ищет альтернативных поставщиков. Правительство уверено, что сможет решить оставшиеся логистические проблемы в течение следующих шести – семи месяцев.

Правительство ФРГ намерено продвигать свой национальный план в рамках антироссийских санкций ЕС, добавили собеседники агентства, но не уточнили, какие страны восполнят дефицит.

По данным министерства экономики в Берлине, зависимость от российской нефти снизилась с 35% до 12% с начала военного вторжения России в Украину. Основная из логистических проблем – найти замену российской нефти и доставить ее на ключевой нефтеперерабатывающий завод Восточной Германии в городе Шведт. Сейчас предприятие, управляемое "Роснефтью", получает сырье через нефтепровод "Дружба".

По информации Bloomberg, поскольку у "Роснефти" мало стимулов менять поставщиков для завода в Шведте, то власти Германии готовят законопроект, который поможет взять под контроль этот завод уже с 1 июня.

Контекст:

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, по ее словам, в него должен войти поэтапный отказ ЕС от российской нефти.

В Евросоюзе пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ. По данным The Wall Street Journal, ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии и Словакии – двум странам, которые в значительной степени зависят от импорта трубопроводной нефти.

Противниками введения нефтяного эмбарго среди стран ЕС считались Германия, Австрия и Венгрия. Однако 28 апреля вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна готова к этому шагу. Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер 2 мая также заявила о готовности поддержать эмбарго, если ЕС решит его ввести. До сих пор категорически против ограничения импорта энергоресурсов из России выступает только Венгрия.

8 мая агентство Bloomberg сообщило, что на состоявшейся 8 мая встрече послов стран ЕС не был достигнут консенсус относительно введения нового пакета санкций против России за ее вторжение в Украину. Соглашения не удалось достичь в связи с позицией Венгрии – она продолжает блокировать предложение о запрете импорта российской нефти. По данным агентства, ожидается, что переговоры возобновятся "в ближайшие дни".

9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.

СМИ сообщали, что Евросоюз рассматривает возможность предоставления Венгрии финансовой компенсации в обмен на согласие поддержать пакет санкций, включающий нефтяное эмбарго.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Германия, санкции, нефть, эмбарго, Европейский союз
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