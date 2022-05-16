Германия откажется от российской нефти, даже если ЕС не введет эмбарго – Bloomberg

Собеседники агентства говорят, что администрация канцлера Олафа Шольца уже ищет альтернативных поставщиков. Правительство уверено, что сможет решить оставшиеся логистические проблемы в течение следующих шести – семи месяцев.
Правительство ФРГ намерено продвигать свой национальный план в рамках антироссийских санкций ЕС, добавили собеседники агентства, но не уточнили, какие страны восполнят дефицит.
По данным министерства экономики в Берлине, зависимость от российской нефти снизилась с 35% до 12% с начала военного вторжения России в Украину. Основная из логистических проблем – найти замену российской нефти и доставить ее на ключевой нефтеперерабатывающий завод Восточной Германии в городе Шведт. Сейчас предприятие, управляемое "Роснефтью", получает сырье через нефтепровод "Дружба".
По информации Bloomberg, поскольку у "Роснефти" мало стимулов менять поставщиков для завода в Шведте, то власти Германии готовят законопроект, который поможет взять под контроль этот завод уже с 1 июня.
4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, по ее словам, в него должен войти поэтапный отказ ЕС от российской нефти.
В Евросоюзе пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ. По данным The Wall Street Journal, ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии и Словакии – двум странам, которые в значительной степени зависят от импорта трубопроводной нефти.
Противниками введения нефтяного эмбарго среди стран ЕС считались Германия, Австрия и Венгрия. Однако 28 апреля вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна готова к этому шагу. Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер 2 мая также заявила о готовности поддержать эмбарго, если ЕС решит его ввести. До сих пор категорически против ограничения импорта энергоресурсов из России выступает только Венгрия.
8 мая агентство Bloomberg сообщило, что на состоявшейся 8 мая встрече послов стран ЕС не был достигнут консенсус относительно введения нового пакета санкций против России за ее вторжение в Украину. Соглашения не удалось достичь в связи с позицией Венгрии – она продолжает блокировать предложение о запрете импорта российской нефти. По данным агентства, ожидается, что переговоры возобновятся "в ближайшие дни".
9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.
СМИ сообщали, что Евросоюз рассматривает возможность предоставления Венгрии финансовой компенсации в обмен на согласие поддержать пакет санкций, включающий нефтяное эмбарго.