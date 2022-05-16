Кулеба сообщил, что ЕС готов начать работу над седьмым пакетом санкций против РФ

Украина против принятия шестого пакета санкций ЕС в отношении РФ без эмбарго на российскую нефть, отметил Кулеба Фото: EPA

Об этом на брифинге 16 мая в Брюсселе по итогам участия в заседании Совета ЕС по иностранным делам сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Его брифинг транслировался в Facebook внешнеполитического ведомства Украины.

"Я ценю, что все страны-члены сегодня выразили свою готовность начать работать над седьмым пакетом санкций в момент, когда шестой пакет будет принят. Это воодушевляет. Был ясный сигнал поддержки Украины", – сказал Кулеба.

В то же время глава МИД не верит, что шестой пакет санкций ЕС против РФ может быть принят без эмбарго на российскую нефть.

"Украина против принятия этого шестого пакета без эмбарго на нефть. Я верю, что эмбарго будет введено, единственный вопрос – когда и какой будет цена, которую ЕС заплатит, чтобы это произошло", – резюмировал Кулеба.