Кулеба сообщил, что ЕС готов начать работу над седьмым пакетом санкций против РФ

Об этом на брифинге 16 мая в Брюсселе по итогам участия в заседании Совета ЕС по иностранным делам сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Его брифинг транслировался в Facebook внешнеполитического ведомства Украины.
"Я ценю, что все страны-члены сегодня выразили свою готовность начать работать над седьмым пакетом санкций в момент, когда шестой пакет будет принят. Это воодушевляет. Был ясный сигнал поддержки Украины", – сказал Кулеба.
В то же время глава МИД не верит, что шестой пакет санкций ЕС против РФ может быть принят без эмбарго на российскую нефть.
"Украина против принятия этого шестого пакета без эмбарго на нефть. Я верю, что эмбарго будет введено, единственный вопрос – когда и какой будет цена, которую ЕС заплатит, чтобы это произошло", – резюмировал Кулеба.
4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, по ее словам, в него должен войти поэтапный отказ ЕС от российской нефти.
В Евросоюзе пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ. По данным The Wall Street Journal, ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии и Словакии – двум странам, которые в значительной степени зависят от импорта трубопроводной нефти. Сейчас основным противником ограничения импорта энергоресурсов из России выступает только Венгрия.
8 мая агентство Bloomberg сообщило, что на состоявшейся 8 мая встрече послов стран ЕС не был достигнут консенсус относительно введения нового пакета санкций против России за ее вторжение в Украину. Соглашения не удалось достичь в связи с позицией Венгрии – она продолжает блокировать предложение о запрете импорта российской нефти. По данным агентства, ожидается, что переговоры возобновятся "в ближайшие дни".
9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.
СМИ сообщали, что Евросоюз рассматривает возможность предоставления Венгрии финансовой компенсации в обмен на согласие поддержать пакет санкций, включающий нефтяное эмбарго.