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Кулеба сообщил, что ЕС готов начать работу над седьмым пакетом санкций против РФ

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Украина против принятия шестого пакета санкций ЕС в отношении РФ без эмбарго на российскую нефть, отметил Кулеба
Украина против принятия шестого пакета санкций ЕС в отношении РФ без эмбарго на российскую нефть, отметил Кулеба
Фото: EPA

Европейский союз готов начать работу над седьмым пакетом санкций в отношении РФ из-за ее военной агрессии против Украины.

Об этом на брифинге 16 мая в Брюсселе по итогам участия в заседании Совета ЕС по иностранным делам сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Его брифинг транслировался в Facebook внешнеполитического ведомства Украины.

"Я ценю, что все страны-члены сегодня выразили свою готовность начать работать над седьмым пакетом санкций в момент, когда шестой пакет будет принят. Это воодушевляет. Был ясный сигнал поддержки Украины", – сказал Кулеба.

В то же время глава МИД не верит, что шестой пакет санкций ЕС против РФ может быть принят без эмбарго на российскую нефть.

"Украина против принятия этого шестого пакета без эмбарго на нефть. Я верю, что эмбарго будет введено, единственный вопрос – когда и какой будет цена, которую ЕС заплатит, чтобы это произошло", – резюмировал Кулеба.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/2236324933200115/

Контекст:

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, по ее словам, в него должен войти поэтапный отказ ЕС от российской нефти.

В Евросоюзе пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ. По данным The Wall Street Journal, ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии и Словакии – двум странам, которые в значительной степени зависят от импорта трубопроводной нефти. Сейчас основным противником ограничения импорта энергоресурсов из России выступает только Венгрия.

8 мая агентство Bloomberg сообщило, что на состоявшейся 8 мая встрече послов стран ЕС не был достигнут консенсус относительно введения нового пакета санкций против России за ее вторжение в Украину. Соглашения не удалось достичь в связи с позицией Венгрии – она продолжает блокировать предложение о запрете импорта российской нефти. По данным агентства, ожидается, что переговоры возобновятся "в ближайшие дни".

9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.

СМИ сообщали, что Евросоюз рассматривает возможность предоставления Венгрии финансовой компенсации в обмен на согласие поддержать пакет санкций, включающий нефтяное эмбарго.

Теги: Россия, Украина, санкции, МИД Украины, Брюссель, нефть, переговоры, вторжение, эмбарго, Дмитрий Кулеба, Европейский союз, война России против Украины, Евросоюз, встреча, брифинг, ЕС
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