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ПОЛИТИКА

Кулеба заявил, что не знает стран, выступающих против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС

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Кулеба считает, что нет рациональных аргументов против вхождения Украины в проект интеграции Украины в ЕС
Кулеба считает, что нет рациональных аргументов против вхождения Украины в проект интеграции Украины в ЕС
Фото: EPA

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

Об этом Кулеба сказал на брифинге 16 мая в Брюсселе по итогам участия в заседании Совета ЕС по иностранным делам, мероприятие транслировалось в Facebook внешнеполитического ведомства Украины.

"Я знаю страны, которые выступают решительно за принятие этого решения. И я знаю те, которые все еще следят за развитием событий и примут решение ближе к дате. Важно то, что три месяца назад мы даже не говорили об этом. А сегодня мы решаем, случится это в июне или позже, – отметил Кулеба. – Это абсолютно другая динамика, и мы проведем время между сейчас и концом июня, саммитом совета, работая со странами-членами, убеждая их".

Глава МИД добавил, что сейчас "уникальный политический момент", когда общественное мнение и в Украине, и странах – членах ЕС "рекордно высокое в пользу дальнейшей европейской интеграции Украины".

"Мы не говорим о немедленном членстве, но мы считаем, что нет рациональных аргументов против вхождения Украины в проект интеграции Украины в ЕС, предоставив ей статус кандидата в ЕС", – указал Кулеба.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/2236324933200115/

В Евросоюзе получили всю заполненную Украиной анкету-опросник, необходимую для получения статуса кандидата на членство в ЕС, сообщил 16 мая еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи.

По его словам, сейчас Еврокомиссия готовит заключение для Европейского совета по заявке Украины – насколько страна соответствует копенгагенским критериям и стоит ли ей предоставлять статус кандидата.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия представит заключение "очень быстро".

Такое мнение он выразил на пресс-конференции 16 мая по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, которая транслировалась на сайте Евросовета.

"Я говорю "очень быстро", потому что такие процедуры длятся годы. Первые два шага – передача опросника, ответ на опросник и изучение, чтобы представить мнение комиссии, в случае Украины происходят со скоростью света, по сравнению с другими процессами", – подчеркнул Боррель.

Контекст:

28 февраля, после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть.

Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне. Украина рассчитывает получить положительный ответ о статусе кандидата в члены ЕС, отметил президент. 

Теги: Украина, Еврокомиссия, МИД Украины, Брюссель, Дмитрий Кулеба, Европейский союз, Евросоюз, пресс-конференция, Жозеп Боррель, вступ, брифинг, заседание, членство, ЕС
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