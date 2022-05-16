Кулеба заявил, что не знает стран, выступающих против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС

Кулеба считает, что нет рациональных аргументов против вхождения Украины в проект интеграции Украины в ЕС Фото: EPA

Об этом Кулеба сказал на брифинге 16 мая в Брюсселе по итогам участия в заседании Совета ЕС по иностранным делам, мероприятие транслировалось в Facebook внешнеполитического ведомства Украины.

"Я знаю страны, которые выступают решительно за принятие этого решения. И я знаю те, которые все еще следят за развитием событий и примут решение ближе к дате. Важно то, что три месяца назад мы даже не говорили об этом. А сегодня мы решаем, случится это в июне или позже, – отметил Кулеба. – Это абсолютно другая динамика, и мы проведем время между сейчас и концом июня, саммитом совета, работая со странами-членами, убеждая их".

Глава МИД добавил, что сейчас "уникальный политический момент", когда общественное мнение и в Украине, и странах – членах ЕС "рекордно высокое в пользу дальнейшей европейской интеграции Украины".

"Мы не говорим о немедленном членстве, но мы считаем, что нет рациональных аргументов против вхождения Украины в проект интеграции Украины в ЕС, предоставив ей статус кандидата в ЕС", – указал Кулеба.

В Евросоюзе получили всю заполненную Украиной анкету-опросник, необходимую для получения статуса кандидата на членство в ЕС, сообщил 16 мая еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи.

По его словам, сейчас Еврокомиссия готовит заключение для Европейского совета по заявке Украины – насколько страна соответствует копенгагенским критериям и стоит ли ей предоставлять статус кандидата.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия представит заключение "очень быстро".

Такое мнение он выразил на пресс-конференции 16 мая по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, которая транслировалась на сайте Евросовета.

"Я говорю "очень быстро", потому что такие процедуры длятся годы. Первые два шага – передача опросника, ответ на опросник и изучение, чтобы представить мнение комиссии, в случае Украины происходят со скоростью света, по сравнению с другими процессами", – подчеркнул Боррель.