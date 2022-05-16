ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Евросоюз получил все ответы Украины в опроснике ЕС, Еврокомиссия готовит заключение

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба и Варгейи обсудили предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС
Кулеба и Варгейи обсудили предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС
Фото: Dmytro Kuleba / Twitter

В Евросоюзе получили всю заполненную Украиной анкету-опросник, необходимую для получения статуса кандидата на членство в Европейском союзе. Об этом сообщил в Twitter еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи.

Варгейи отметил, что встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой для обсуждения вопроса дальнейшей поддержки Украины.

"ЕС – вместе с Украиной, чтобы смягчить последствия войны России против Украины. Получены все ответы на опросник ЕС. Сейчас Еврокомиссия готовит заключение для Европейского совета по заявке Украины", – написал Варгейи.

В свою очередь Кулеба отметил, что он с Варгейи обсудил предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, и подчеркнул, что Украина сейчас защищает европейские ценности от российской агрессии.

"Настало время юридически закрепить Украину на ее пути в Евросоюз и сделать Европу сильнее, безопаснее и более процветающей", – написал министр. 

Согласно процедуре, после получения ответов от украинской стороны Еврокомиссия представит Европейскому совету свое мнение относительно того, насколько Украина соответствует копенгагенским критериям и стоит ли ей предоставлять статус кандидата.

Контекст:

28 февраля, после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть.

Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июнеУкраина рассчитывает получить положительный ответ о статусе кандидата в члены ЕС, отметил президент. 

Теги: Еврокомиссия, евроинтеграция, Дмитрий Кулеба, Европейский союз, Евросоюз, Оливер Варгейи, членство, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мерзкий приспособленец", "Хлебное место нашел". Арестович пошутил о своей новой работе
"Мерзкий приспособленец", "Хлебное место нашел". Арестович пошутил о своей новой работе
"Мои дорогие украинцы, вы не должны чувствовать себя виноватыми". Моника Лю высказалась о голосовании украинского жюри на "Евровидении 2022"
"Мои дорогие украинцы, вы не должны чувствовать себя виноватыми". Моника Лю высказалась о голосовании украинского жюри на "Евровидении 2022"
  "Ее называли жена Медведчука". Экс-ведущий "Україна має талант" Танкович рассказал, как вела себя жена кума Путина Марченко на съемках шоу
  "Ее называли жена Медведчука". Экс-ведущий "Україна має талант" Танкович рассказал, как вела себя жена кума Путина Марченко на съемках шоу
"Не могу осилить". Бекхэм похвастался ужином, который приготовила ему мать
"Не могу осилить". Бекхэм похвастался ужином, который приготовила ему мать
Мать лидера Kalush Orchestra рассказала, что написала сыну после его призыва со сцены "Евровидения 2022" спасти защитников Мариуполя
Мать лидера Kalush Orchestra рассказала, что написала сыну после его призыва со сцены "Евровидения 2022" спасти защитников Мариуполя
"Поляки действительно обиделись". Бурмака призналась, что в Варшаве ей пришлось оправдываться за оценки украинского жюри на "Евровидении"
"Поляки действительно обиделись". Бурмака призналась, что в Варшаве ей пришлось оправдываться за оценки украинского жюри на "Евровидении"
Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95"
Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95"
"Это важнее всего "Евровидения" вместе взятого". Бурмака рассказала, что украинцы могут сделать для Польши после скандала с голосованием жюри
"Это важнее всего "Евровидения" вместе взятого". Бурмака рассказала, что украинцы могут сделать для Польши после скандала с голосованием жюри
  "Мы оказались в безопасном месте именно в этот момент". Каменских рассказала, как вместе с мужем переехала в Испанию перед началом войны
  "Мы оказались в безопасном месте именно в этот момент". Каменских рассказала, как вместе с мужем переехала в Испанию перед началом войны
"Мурашки", "Сердце разорвано. Сила и боль". Боец "Азова" под звуки взрывов спел песню Stefania. Видео
"Мурашки", "Сердце разорвано. Сила и боль". Боец "Азова" под звуки взрывов спел песню Stefania. Видео
  Клопотенко о Зеленском: Закончится война, мы победим, сядем, будем анализировать
  Клопотенко о Зеленском: Закончится война, мы победим, сядем, будем анализировать
Стало известно, как сейчас выглядит Аршавина, лишившаяся носа из-за некроза. Фото
Стало известно, как сейчас выглядит Аршавина, лишившаяся носа из-за некроза. Фото
Глава жюри от Украины об оценках для Польши на "Евровидении 2022": Организаторы добавили жюри, чтобы снизить влияние добрососедских отношений
Глава жюри от Украины об оценках для Польши на "Евровидении 2022": Организаторы добавили жюри, чтобы снизить влияние добрососедских отношений
"Почему не подкорректировали наши голоса?" Федишин, отдавшая Польше на "Евровидении" 10-е место, считает, что оргкомитет конкурса должен был внести правки в оценки жюри
"Почему не подкорректировали наши голоса?" Федишин, отдавшая Польше на "Евровидении" 10-е место, считает, что оргкомитет конкурса должен был внести правки в оценки жюри
Никита Пресняков высказался о судьбе замка Пугачевой и Галкина и их переезде в Латвию
Никита Пресняков высказался о судьбе замка Пугачевой и Галкина и их переезде в Латвию
Паш пожаловалась на хейт в сети, невзирая на признание ею "ошибок прошлого"
Паш пожаловалась на хейт в сети, невзирая на признание ею "ошибок прошлого"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Янина Соколова: Не скажу, что мое отношение к Зеленскому изменилось, но я уважаю этого человека (105915)
2
Хлеб, яйца, макароны и сыр. Виталий Ким показал, как готовит завтрак. Видео (36291)
3
Звягинцев о Путине: Демилитаризировать хотели – огребли такое вооружение! Хотели денационализировать – ни один не будет говорить на русском (34808)
4
Данилко прокомментировал шансы Kalush Orchestra на победу на "Евровидении 2022" (27706)
5
Проживающая в Украине певица из РФ: Страшно, что у меня есть метка дьявола – российский паспорт. Куда бы ни приехали русские – их не любят (26554)
6
"Наш президент точно что-то знает". В сети обсуждают Зеленского в панамке, как у солиста Kalush Orchestra (26372)
7
Грузия и Азербайджан заявили, что поставили Украине не те баллы, которые были озвучены во время трансляции финала "Евровидения 2022" (18863)
8
Горбунов о нелегально выезжающих украинцах: Выпустите, но возьмите $30 тыс. на ВСУ, а захочет вернуться – $50 тыс. на восстановление Украины (15712)
 
 
 
 