Евросоюз получил все ответы Украины в опроснике ЕС, Еврокомиссия готовит заключение

Варгейи отметил, что встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой для обсуждения вопроса дальнейшей поддержки Украины.

"ЕС – вместе с Украиной, чтобы смягчить последствия войны России против Украины. Получены все ответы на опросник ЕС. Сейчас Еврокомиссия готовит заключение для Европейского совета по заявке Украины", – написал Варгейи.

Met w/ FM * @DmytroKuleba * to discuss how to strengthen further support to * . EU stands w/ * to mitigate the impact of Russia’s war against #Ukraine. All replies to EU questionnaire received. Now Commission is preparing Opinion for Council on * ’s application to the EU. pic.twitter.com/Xtt26ftMPz — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) May 16, 2022

В свою очередь Кулеба отметил, что он с Варгейи обсудил предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, и подчеркнул, что Украина сейчас защищает европейские ценности от российской агрессии.

"Настало время юридически закрепить Украину на ее пути в Евросоюз и сделать Европу сильнее, безопаснее и более процветающей", – написал министр.

Обговорили з комісаром @OliverVarhelyi надання статусу кандидата на членство в ЄС Україні, яка нині захищає європейські цінності від російської агресії. Настав час юридично закріпити Україну на її шляху до Євросоюзу та зробити Європу сильнішою, безпечнішою та більш процвітаючою. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 16, 2022

Согласно процедуре, после получения ответов от украинской стороны Еврокомиссия представит Европейскому совету свое мнение относительно того, насколько Украина соответствует копенгагенским критериям и стоит ли ей предоставлять статус кандидата.