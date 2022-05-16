Евросоюз получил все ответы Украины в опроснике ЕС, Еврокомиссия готовит заключение

Варгейи отметил, что встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой для обсуждения вопроса дальнейшей поддержки Украины.
"ЕС – вместе с Украиной, чтобы смягчить последствия войны России против Украины. Получены все ответы на опросник ЕС. Сейчас Еврокомиссия готовит заключение для Европейского совета по заявке Украины", – написал Варгейи.
Met w/ FM * @DmytroKuleba * to discuss how to strengthen further support to * . EU stands w/ * to mitigate the impact of Russia’s war against #Ukraine. All replies to EU questionnaire received. Now Commission is preparing Opinion for Council on * ’s application to the EU. pic.twitter.com/Xtt26ftMPz— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) May 16, 2022
В свою очередь Кулеба отметил, что он с Варгейи обсудил предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, и подчеркнул, что Украина сейчас защищает европейские ценности от российской агрессии.
"Настало время юридически закрепить Украину на ее пути в Евросоюз и сделать Европу сильнее, безопаснее и более процветающей", – написал министр.
Обговорили з комісаром @OliverVarhelyi надання статусу кандидата на членство в ЄС Україні, яка нині захищає європейські цінності від російської агресії. Настав час юридично закріпити Україну на її шляху до Євросоюзу та зробити Європу сильнішою, безпечнішою та більш процвітаючою.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 16, 2022
Согласно процедуре, после получения ответов от украинской стороны Еврокомиссия представит Европейскому совету свое мнение относительно того, насколько Украина соответствует копенгагенским критериям и стоит ли ей предоставлять статус кандидата.
28 февраля, после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть.
Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне. Украина рассчитывает получить положительный ответ о статусе кандидата в члены ЕС, отметил президент.