Зеленский о членстве Украины в ЕС: Украина уже давно все заслужила

Зеленский: Нельзя держать на постоянном расстоянии общество Украины – брать в ЕС или не брать Скриншот: Офіс Президента України / YouTube

Зеленский комментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о перспективе членства Украины в ЕС.

"Насколько я понял, он имел ввиду, что Украина заслуживает кандидатства, но членства нужно ждать. Я считаю, что слово "заслуживает" неправильное, потому что Украина уже давно все заслужила, – отметил президент. – Это двойное желание должно быть: Украины, которая хочет быть в ЕС, а также стран ЕС, которые должны хотеть видеть Украину в своей семье".

Украина, подчеркнул Зеленский, только укрепляет другие страны.

"Наша армия показала, какая она. Люди, мне кажется показывают, я думаю, вы их знаете: они все добрые, образованы очень-очень неплохо. [...] Нельзя держать на постоянном расстоянии общество Украины – брать в ЕС или не брать", – добавил президент.