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Зеленский о членстве Украины в ЕС: Украина уже давно все заслужила

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Зеленский: Нельзя держать на постоянном расстоянии общество Украины брать в ЕС или не брать
Зеленский: Нельзя держать на постоянном расстоянии общество Украины – брать в ЕС или не брать
Скриншот: Офіс Президента України / YouTube

Членство Украины в Европейском союзе только укрепит его. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе общения со студентами ведущих французских университетов 11 мая. Видео опубликовали на канале Офиса президента в YouTube.

Зеленский комментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о перспективе членства Украины в ЕС. 

"Насколько я понял, он имел ввиду, что Украина заслуживает кандидатства, но членства нужно ждать. Я считаю, что слово "заслуживает" неправильное, потому что Украина уже давно все заслужила, – отметил президент. – Это двойное желание должно быть: Украины, которая хочет быть в ЕС, а также стран ЕС, которые должны хотеть видеть Украину в своей семье". 

Украина, подчеркнул Зеленский, только укрепляет другие страны. 

"Наша армия показала, какая она. Люди, мне кажется показывают, я думаю, вы их знаете: они все добрые, образованы очень-очень неплохо. [...] Нельзя держать на постоянном расстоянии общество Украины – брать в ЕС или не брать", – добавил президент. 

Контекст:

Заявку на вступление в Европейский союз Украина подала 28 февраля, на четвертый день после начала масштабной войны с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к ЕС по специальной процедуре.

1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, в итоговом заявлении которого было сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.

Президент Литвы Гитанас Науседа после саммита заявил, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины. Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вручила Зеленскому опросник о членстве в Евросоюзе. 18 апреля Украина передала ответы на первую часть опросника, необходимого для рассмотрения заявки. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Франция, евроинтеграция, Европейский союз, студенты, Владимир Зеленский, Евросоюз, Эммануэль Макрон, членство, ЕС
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