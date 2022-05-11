Зеленский о членстве Украины в ЕС: Украина уже давно все заслужила

Зеленский комментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о перспективе членства Украины в ЕС.
"Насколько я понял, он имел ввиду, что Украина заслуживает кандидатства, но членства нужно ждать. Я считаю, что слово "заслуживает" неправильное, потому что Украина уже давно все заслужила, – отметил президент. – Это двойное желание должно быть: Украины, которая хочет быть в ЕС, а также стран ЕС, которые должны хотеть видеть Украину в своей семье".
Украина, подчеркнул Зеленский, только укрепляет другие страны.
"Наша армия показала, какая она. Люди, мне кажется показывают, я думаю, вы их знаете: они все добрые, образованы очень-очень неплохо. [...] Нельзя держать на постоянном расстоянии общество Украины – брать в ЕС или не брать", – добавил президент.
Заявку на вступление в Европейский союз Украина подала 28 февраля, на четвертый день после начала масштабной войны с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к ЕС по специальной процедуре.
1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, в итоговом заявлении которого было сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.
Президент Литвы Гитанас Науседа после саммита заявил, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины. Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вручила Зеленскому опросник о членстве в Евросоюзе. 18 апреля Украина передала ответы на первую часть опросника, необходимого для рассмотрения заявки. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС.