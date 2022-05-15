В МИД Украины предложили российскому режиму "не совать нос в украинскую евроинтеграцию"

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко 14 мая заявил журналистам, что, если Евросоюз примет Украину, "это будет означать конец Евросоюза и будет показывать, что Евросоюз руководствуется не какими-то ценностями, на которых он стоит и на платформе которых был создан, а чисто геополитикой". Он также повторил традиционные для МИД РФ пропагандистские утверждения, что в Украине "правят бал нацистские группировки и царит нацистская идеология, которая несовместима с европейскими ценностями". Его цитировало госагентство ТАСС.
Николенко в ответ подчеркнул, что Россия "пока не достигла исторического развития, чтобы рефлексировать о европейских ценностях".
"Для Украины ценности – это свобода, демократия, уважение прав человека, верховенство права. Все то, ради чего украинцы сейчас защищают свою землю от российской агрессии", – написал он.
"Русский мир" же, отметил Николенко, базируется на "подавлении собственного населения, лишении его каких-либо прав и свобод, обогащении властной верхушки".
"Поэтому пусть российский режим не сует свой нос в европейскую интеграцию Украины, а занимается своими делами", – резюмировал спикер МИД.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
28 февраля, после начала масштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника.
12 мая зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия изменила свою позицию относительно членства Украины в ЕС и теперь она "схожа с позицией" по вступлению Украины в НАТО (РФ выступает против того, чтобы Украина стала членом Альянса). Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сомнение в "безобидности такого желания Киева".