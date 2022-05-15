В МИД Украины предложили российскому режиму "не совать нос в украинскую евроинтеграцию"

В МИД Украины подчеркнули, что РФ стоило бы заняться своими делами, а не рассуждать о европейских ценностях Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко 14 мая заявил журналистам, что, если Евросоюз примет Украину, "это будет означать конец Евросоюза и будет показывать, что Евросоюз руководствуется не какими-то ценностями, на которых он стоит и на платформе которых был создан, а чисто геополитикой". Он также повторил традиционные для МИД РФ пропагандистские утверждения, что в Украине "правят бал нацистские группировки и царит нацистская идеология, которая несовместима с европейскими ценностями". Его цитировало госагентство ТАСС.

Николенко в ответ подчеркнул, что Россия "пока не достигла исторического развития, чтобы рефлексировать о европейских ценностях".

"Для Украины ценности – это свобода, демократия, уважение прав человека, верховенство права. Все то, ради чего украинцы сейчас защищают свою землю от российской агрессии", – написал он.

"Русский мир" же, отметил Николенко, базируется на "подавлении собственного населения, лишении его каких-либо прав и свобод, обогащении властной верхушки".

"Поэтому пусть российский режим не сует свой нос в европейскую интеграцию Украины, а занимается своими делами", – резюмировал спикер МИД.

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