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Лавров нахамил журналисту "Настоящего времени", предложив "поговорить с павлинами"

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Лавров принял участие в заседании Совета глав МИД СНГ
Лавров принял участие в заседании Совета глав МИД СНГ
Фото: Russian Foreign Ministry - МИД России / Facebook

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Таджикистан в ответ на просьбу об интервью предложил журналисту "Настоящего времени" поговорить с местными павлинами.

Видео инцидента опубликовано в Twitter "Настоящее Время. Азия".

Инцидент произошел в столице Таджикистана Душанбе, где проходило заседание Совета глав МИД СНГ.

Как видно на видео, журналист попросил у Лаврова разрешения задать вопрос от представителей иностранных СМИ.

Спикер МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила поучаствовать СМИ в брифинге, на что журналист отметил, что по ее поручению их не пускают.

"С павлинами поговори", – послышался на фоне разговора голос Лаврова.

Как отмечается в Facebook МИД РФ, в ходе встречи в Душанбе главы внешнеполитических ведомств стран –- участниц СНГ "обменялись мнениями по актуальным региональным и международным темам, в том числе в контексте специальной военной операции в Украине".

"Особое внимание было уделено вопросам укрепления безопасности государств – участников СНГ, налаживанию в этих целях более тесного сотрудничества между интеграционными объединениями на постсоветском пространстве, расширению связей в культурно-гуманитарной сфере", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/MIDRussia/posts/309468118042922

"Настоящее время" входит в список СМИ – иностранных агентов в РФ.

Теги: Россия, СМИ, Сергей Лавров, СНГ, МИД России, Таджикистан, Душанбе, журналисты, Мария Захарова, визит, интервью, Настоящее время, встреча, брифинг
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