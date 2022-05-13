Лавров нахамил журналисту "Настоящего времени", предложив "поговорить с павлинами"

Видео инцидента опубликовано в Twitter "Настоящее Время. Азия".

Инцидент произошел в столице Таджикистана Душанбе, где проходило заседание Совета глав МИД СНГ.

Как видно на видео, журналист попросил у Лаврова разрешения задать вопрос от представителей иностранных СМИ.

Спикер МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила поучаствовать СМИ в брифинге, на что журналист отметил, что по ее поручению их не пускают.

"С павлинами поговори", – послышался на фоне разговора голос Лаврова.

Как отмечается в Facebook МИД РФ, в ходе встречи в Душанбе главы внешнеполитических ведомств стран –- участниц СНГ "обменялись мнениями по актуальным региональным и международным темам, в том числе в контексте специальной военной операции в Украине".

"Особое внимание было уделено вопросам укрепления безопасности государств – участников СНГ, налаживанию в этих целях более тесного сотрудничества между интеграционными объединениями на постсоветском пространстве, расширению связей в культурно-гуманитарной сфере", – говорится в сообщении.

"Настоящее время" входит в список СМИ – иностранных агентов в РФ.