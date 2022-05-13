Россия сомневается в безобидности желания Украины вступить в ЕС – МИД РФ

12 мая зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия изменила свою позицию относительно членства Украины в ЕС и теперь она "схожа с позицией" по вступлению Украины в НАТО (РФ выступает против того, чтобы Украина стала членом Альянса).

Лавров сказал, что сейчас Украина "готова объявить нейтральный внеблоковый статус при получении гарантий за пределами НАТО и других военно-политических блоков", но "старается всячески акцентировать" внимание на своем стремлении в ЕС.

"Безобидность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения, учитывая, что ЕС из конструктивной экономической платформы, в качестве которой он создавался, превратился в агрессивного воинствующего игрока, заявляющего о своих амбициях далеко за пределами европейского континента", – сказал глава российского МИД.



