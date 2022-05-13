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ПОЛИТИКА

Россия сомневается в безобидности желания Украины вступить в ЕС – МИД РФ

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Лавров считает, что Евросоюз "превратился в агрессивного воинствующего игрока"
Лавров считает, что Евросоюз "превратился в агрессивного воинствующего игрока"
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 мая высказался о позиции Москвы по поводу членства Украины в Европейском союзе. Текст комментария в Telegram приводит пресс-служба МИД РФ.

12 мая зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия изменила свою позицию относительно членства Украины в ЕС и теперь она "схожа с позицией" по вступлению Украины в НАТО (РФ выступает против того, чтобы Украина стала членом Альянса). 

Лавров сказал, что сейчас Украина "готова объявить нейтральный внеблоковый статус при получении гарантий за пределами НАТО и других военно-политических блоков", но "старается всячески акцентировать" внимание на своем стремлении в ЕС. 

"Безобидность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения, учитывая, что ЕС из конструктивной экономической платформы, в качестве которой он создавался, превратился в агрессивного воинствующего игрока, заявляющего о своих амбициях далеко за пределами европейского континента", – сказал глава российского МИД.


Контекст:

Заявку на вступление в Европейский союз Украина подала 28 февраля, на четвертый день после начала масштабной войны с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к ЕС по специальной процедуре.

1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, в итоговом заявлении которого было сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.

Президент Литвы Гитанас Науседа после саммита заявил, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины. Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вручила Зеленскому опросник о членстве в Евросоюзе. 18 апреля Украина передала ответы на первую часть опросника, необходимого для рассмотрения заявки. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, НАТО, Сергей Лавров, МИД России, евроинтеграция, внеблоковый статус, Европейский союз, Евросоюз, членство, ЕС
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