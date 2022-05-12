РФ изменила свою позицию относительно членства Украины в ЕС и теперь против этого – российский дипломат

Об этом 12 мая заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, пишет пропагандистское агентство "РИА Новости".
По словам Полянского, теперь эта позиция "схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО" – РФ выступает против того, чтобы Украина стала членом Альянса.
Также Полянский прокомментировал движение Финляндии и Швеции в НАТО. По его мнению, "как только Финляндия и Швеция станут членами НАТО и подразделения Альянса будут там, эти территории станут возможной целью для военных РФ".
Заявку на вступление в Европейский союз Украина подала 28 февраля, на четвертый день после начала масштабной войны с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к ЕС по специальной процедуре.
1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, в итоговом заявлении которого было сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.
Президент Литвы Гитанас Науседа после саммита заявил, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины. Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вручила Зеленскому опросник о членстве в Евросоюзе. 18 апреля Украина передала ответы на первую часть опросника, необходимого для рассмотрения заявки. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС.