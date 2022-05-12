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РФ изменила свою позицию относительно членства Украины в ЕС и теперь против этого – российский дипломат

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Об изменении российской позиции заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский
Об изменении российской позиции заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский
Скриншот: Голос Америки / YouTube

Россия изменила свою позицию относительно членства Украины в Европейском союзе.

Об этом 12 мая заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, пишет пропагандистское агентство "РИА Новости"

По словам Полянского, теперь эта позиция "схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО" – РФ выступает против того, чтобы Украина стала членом Альянса. 

Также Полянский прокомментировал движение Финляндии и Швеции в НАТО. По его мнению, "как только Финляндия и Швеция станут членами НАТО и подразделения Альянса будут там, эти территории станут возможной целью для военных РФ".

Контекст:

Заявку на вступление в Европейский союз Украина подала 28 февраля, на четвертый день после начала масштабной войны с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к ЕС по специальной процедуре.

1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, в итоговом заявлении которого было сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.

Президент Литвы Гитанас Науседа после саммита заявил, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины. Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вручила Зеленскому опросник о членстве в Евросоюзе. 18 апреля Украина передала ответы на первую часть опросника, необходимого для рассмотрения заявки. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, евроинтеграция, Европейский союз, Евросоюз, Дмитрий Полянский, членство
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