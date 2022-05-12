РФ изменила свою позицию относительно членства Украины в ЕС и теперь против этого – российский дипломат

Об этом 12 мая заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, пишет пропагандистское агентство "РИА Новости".

По словам Полянского, теперь эта позиция "схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО" – РФ выступает против того, чтобы Украина стала членом Альянса.

Также Полянский прокомментировал движение Финляндии и Швеции в НАТО. По его мнению, "как только Финляндия и Швеция станут членами НАТО и подразделения Альянса будут там, эти территории станут возможной целью для военных РФ".