Новый президент Венгрии Новак в инаугурационной речи осудила путинскую агрессию и поддержала вступление Украины в ЕС

Новак: Когда у нас есть право сказать "нет" решению и того требуют интересы Венгрии, мы говорим "нет" Фото: EPA

Президент заявила, что венгры сейчас объединены намерением и волей создать лучшую, более мирную, более богатую и безопасную жизнь после потрясений XX века. Но, хотя у венгров сейчас есть много поводов для радости, на их жизнь "бросает тень" происходящая рядом война.

Новак подчеркнула, что когда в Венгрию прибыли первые украинских беженцы, жители страны "бросились им на помощь без раздумий". По ее информации, в Венгрию приехало с тех пор 700 тыс. беженцев. Она поблагодарила соотечественников за помощь им и заявила, что Венгрия "сдала экзамен на гуманность".

Новак назвала 10 пунктов, посвященных тому, "как война выглядит для Венгрии":

"Мы осуждаем путинскую агрессию, вооруженное нападение на суверенное государство. Мы навсегда скажем "нет" всем усилиям по восстановлению Советского Союза. Мы, венгры, хотим мира здесь и в соседних странах, мы хотим мира, а не войны. Это не наша война, но она также ведется против нас, венгров, которые хотят мира, безопасности, уважения друг к другу и процветания. Мы требуем, чтобы военные преступления были расследованы и наказаны. Мы не нейтральны. Мы на стороне невинных жертв и правды. Мы выполняем свои обязательства в рамках альянсов Европейского союза и НАТО, и, когда у нас есть право сказать "нет" решению и того требуют интересы Венгрии, мы говорим "нет". Мы ни при каких обстоятельствах не готовы отказаться от нашего суверенитета, за который мы много раз боролись, и мы постоянно развиваем наши силы обороны. Мы поддерживаем вступление Украины в сообщество ЕС. Мы готовы жертвовать ради мира и не будем препятствовать жертвам наших союзников. Однако мы не согласны с решениями, которые требуют от венгерского народа больших жертв, чем боль, которую они причиняют российскому агрессору. Мы с готовностью берем на себя роль посредника между воюющими сторонами для возобновления мирных переговоров. Мы настаиваем на обеспечении прав венгров, проживающих в Украине, как раньше, так и сейчас и после войны".

Новак подчеркнула, что, хотя иногда Венгрия остается в одиночестве, у нее есть союзники по мировоззрению и друзья.

"Другие знают, что венгры – отважные товарищи, которые держат свое слово. Иногда мы неудобные друзья, но, когда это действительно необходимо, мы не бежим", – заявила она и отметила, что уже через несколько дней, 17 мая, отправится в Варшаву, чтобы встретиться с президентом Польши.

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Новак работала в различных министерствах Венгрии. В 2017–2021 годах была вице-председателем партии "Фидес", возглавляемой Виктором Орбаном. По результатам парламентских выборов 8 апреля 2018 года избрана депутатом Национального собрания Венгрии. С 1 октября 2020 года по 31 декабря 2021 года занимала пост министра по делам семьи.

10 марта 2022 года парламент Венгрии избрал ее на должность президента с результатом 137 голосов. Ее оппонент, кандидат от оппозиции Питер Рон, получил 51 голос. Новак стала первой женщиной – президентом Венгрии.