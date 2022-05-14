Новый президент Венгрии Новак в инаугурационной речи осудила путинскую агрессию и поддержала вступление Украины в ЕС

Президент заявила, что венгры сейчас объединены намерением и волей создать лучшую, более мирную, более богатую и безопасную жизнь после потрясений XX века. Но, хотя у венгров сейчас есть много поводов для радости, на их жизнь "бросает тень" происходящая рядом война.
Новак подчеркнула, что когда в Венгрию прибыли первые украинских беженцы, жители страны "бросились им на помощь без раздумий". По ее информации, в Венгрию приехало с тех пор 700 тыс. беженцев. Она поблагодарила соотечественников за помощь им и заявила, что Венгрия "сдала экзамен на гуманность".
Новак назвала 10 пунктов, посвященных тому, "как война выглядит для Венгрии":
Новак подчеркнула, что, хотя иногда Венгрия остается в одиночестве, у нее есть союзники по мировоззрению и друзья.
"Другие знают, что венгры – отважные товарищи, которые держат свое слово. Иногда мы неудобные друзья, но, когда это действительно необходимо, мы не бежим", – заявила она и отметила, что уже через несколько дней, 17 мая, отправится в Варшаву, чтобы встретиться с президентом Польши.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Новак работала в различных министерствах Венгрии. В 2017–2021 годах была вице-председателем партии "Фидес", возглавляемой Виктором Орбаном. По результатам парламентских выборов 8 апреля 2018 года избрана депутатом Национального собрания Венгрии. С 1 октября 2020 года по 31 декабря 2021 года занимала пост министра по делам семьи.
10 марта 2022 года парламент Венгрии избрал ее на должность президента с результатом 137 голосов. Ее оппонент, кандидат от оппозиции Питер Рон, получил 51 голос. Новак стала первой женщиной – президентом Венгрии.
Венгрия с начала войны заняла противоречивую позицию относительно нападения России на Украину. Она принимает украинских беженцев, оказывает гуманитарную помощь, заявляет о желании принимать участие в восстановлении Украины после войны, но отказывается поставлять Украине оружие, не разрешает его транспортировку через свою территорию, а также выступает против введения более строгих санкций против России.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что введение эмбарго на российскую нефть "неприемлемо". По его словам, Венгрии для отказа от российской нефти нужны "годы и миллиарды инвестиций".
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию Венгрии. Он считает, что в случае, если Украина падет, Россия не остановится и "пойдет дальше" и теплые отношения с Венгрией "перейдут в очень горячие".