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Сийярто заявил, что для отказа от российской нефти Венгрии понадобятся сотни миллионов евро на модернизацию инфраструктуры

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По словам Сийярто, на данный момент Венгрия предлагает, чтобы эмбарго распространялось только на морские поставки нефти
По словам Сийярто, на данный момент Венгрия предлагает, чтобы эмбарго распространялось только на морские поставки нефти
Фото: EPA

Чтобы отказаться от российской нефти, Венгрии нужно вложить в модернизацию инфраструктуры сотни миллионов евро. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в интервью испанской газете El Pais, которое вышло 12 мая.

Сийярто отметил, что у Венгрии нет выхода к морю, чтобы транспортировать нефть морскими путями. Также он заявил, что венгерские нефтеперерабатывающие предприятия ориентированы на российскую нефть.

"Для переработки других видов нефти нам пришлось бы инвестировать от €500 млн до €550 млн — это заняло бы около четырех лет. Чтобы заменить нефтепровод из России, нам пришлось бы расширить мощности трубопровода из Адриатического моря, что будет стоить €200 млн, и мы не знаем, сколько времени это займет. Цена на газ в Венгрии вырастет на 55%", – сказал Сийярто.

Министр заявил, что Венгрия не может поддержать шестой пакет санкций ЕС против России, который, среди прочего, предусматривает поэтапный отказ от российской нефти, если Евросоюз не предложит "решение".

По словам Сийярто, на данный момент Венгрия предлагает, чтобы эмбарго распространялось только на морские пути.

Контекст:

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, "Сбербанк России" и два других крупных банка планируют отключить от системы SWIFT. Кроме этого, ЕС запретит вещание трем крупным российским государственным вещателям. Фон дер Ляйен также анонсировала поэтапный отказ ЕС от российской нефти.

В ЕС пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ. По данным The Wall Street Journal, ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии и Словакии – двум странам, которые в значительной степени зависят от импорта трубопроводной нефти.

Противниками введения нефтяного эмбарго среди стран ЕС считались Германия, Австрия и Венгрия. Однако 28 апреля вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна готова к этому шагу. Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер 2 мая также заявила о готовности поддержать эмбарго, если ЕС решит его ввести. До сих пор категорически против ограничения импорта энергоресурсов из России выступает только Венгрия.

8 мая агентство Bloomberg сообщило, что на состоявшейся 8 мая встрече послов стран ЕС не был достигнут консенсус относительно введения нового пакета санкций против России за ее вторжение в Украину. Соглашения не удалось достичь в связи с позицией Венгрии – она продолжает блокировать предложение о запрете импорта российской нефти. По данным агентства, ожидается, что переговоры возобновятся "в ближайшие дни".

9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.

11 мая издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз рассматривает возможность предоставления Венгрии финансовой компенсации в обмен на согласие поддержать пакет санкций, включающий нефтяное эмбарго.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: санкции, Венгрия, нефть, эмбарго, Евросоюз, Петер Сийярто
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