Сийярто заявил, что для отказа от российской нефти Венгрии понадобятся сотни миллионов евро на модернизацию инфраструктуры

По словам Сийярто, на данный момент Венгрия предлагает, чтобы эмбарго распространялось только на морские поставки нефти Фото: EPA

Сийярто отметил, что у Венгрии нет выхода к морю, чтобы транспортировать нефть морскими путями. Также он заявил, что венгерские нефтеперерабатывающие предприятия ориентированы на российскую нефть.

"Для переработки других видов нефти нам пришлось бы инвестировать от €500 млн до €550 млн — это заняло бы около четырех лет. Чтобы заменить нефтепровод из России, нам пришлось бы расширить мощности трубопровода из Адриатического моря, что будет стоить €200 млн, и мы не знаем, сколько времени это займет. Цена на газ в Венгрии вырастет на 55%", – сказал Сийярто.

Министр заявил, что Венгрия не может поддержать шестой пакет санкций ЕС против России, который, среди прочего, предусматривает поэтапный отказ от российской нефти, если Евросоюз не предложит "решение".

По словам Сийярто, на данный момент Венгрия предлагает, чтобы эмбарго распространялось только на морские пути.