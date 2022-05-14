Украина в мае по новым маршрутам получит 350 тыс. тонн топлива – Минэкономики

"350 тыс. тонн топлива с совершенно новых логистических маршрутов получит Украина в мае. Для этого правительство предприняло комплекс неотложных действий, [...] позволивших увеличить суточный объем ввоза топлива из ЕС с 4 тыс. тонн до 12 тыс. тонн в сутки", – сказано в сообщении.

В ведомстве рассказали, что были предприняты такие меры:

отменены разрешения на въезд автоцистерн для доставки топлива в Украину;

обеспечена возможность принимать топливо в портах Дуная;

внесены изменения в механизм ценового регулирования стоимости горючего;

обеспечено внеочередное оформление топлива на границах со стороны таможни и Государственной пограничной службы.

"Благодаря этому железной дорогой начали завозить в Украину в пять раз больше топлива. В марте завезли 35 тыс. тонн, в мае ожидаем 180 тыс. тонн. Автомобильный завоз вырос в 15 раз – с 5 тыс. до 85 тыс. тонн. Речной транспорт теперь перевозит в пять раз больше топлива по сравнению с мартом – с 4 тыс. до 22 тыс. тонн", – отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

В Минэкономики рассказали, что "есть договоренность о начале реверса топлива трубным транспортом из Венгрии".

"Украина получила подтверждение на импорт 35 тыс. тонн в месяц, с потенциальным увеличением до 50 тыс. тонн. Тем временем на таможне запустили отдельную зеленую полосу для бензовозов из Польши. Это позволит потенциально увеличить пропуск с 110 до 200 единиц в сутки", – объяснили в ведомстве.

В министерстве считают: чтобы исчезли очереди и дефицит, запасов топлива на автозаправках потребуется минимум на 15 дней.

"Есть четкий план действий на ближайшие недели и ближайшие месяцы: получить согласие стран ЕС на гарантированное принятие их портами танкеров с горючим для украинского рынка; изъять российское и белорусское топливо, завезенное до вторжения России и теперь арестованное; загрузить дизелем трубопровод из Венгрии; осуществить системные закупки национальным оператором НАК "Нафтогаз Украины", чтобы у нас были ритмичные поставки и долгосрочные контракты", – описали чиновники.

По их подсчетам, в мае в Украине прогнозируется потребление дизельного топлива на уровне 300 тыс. тонн, бензина – 120 тыс. тонн. Именно такой объем топлива уже прописан в контрактах, отметили в Минэкономики.

"Мы видим, что отдельные недобросовестные операторы рынка ставят цены больше предельно допустимых – 60, 65 и даже 70 грн за литр. В стране идет война, и мы расцениваем такую ценовую спекуляцию как мародерство. Правительство предоставило полномочия областным военным администрациям осуществлять контроль за установлением цен. Будем жестко реагировать на подобные факты в соответствии с требованиями военного времени", – заявила Свириденко.