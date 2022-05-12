В Офисе президента заявили об улучшении ситуации с топливом в Украине

В Украине создадут дополнительный стратегический запас топлива, который невозможно разбомбить и уничтожить, сказал Шурма Фото: president.gov.ua

Об этом на брифинге 11 мая заявил замглавы Офиса президента Украины (ОПУ) Ростислав Шурма, его цитирует пресс-центр ОПУ.

Чиновник призвал украинцев сохранять спокойствие, чтобы можно было "насытить все заправки горючим, создать соответствующий запас и быть более защищенными от действий врага".

По словам Шурмы, в Украине создадут дополнительный стратегический запас топлива, который невозможно разбомбить и уничтожить.

Замглавы ОПУ напомнил, что РФ с начала войны в Украине целенаправленно разбомбила крупнейший производитель нефтепродуктов – Кременчугский НПЗ, а также десятки нефтебаз.

Кроме того, оккупанты перекрыли Черное море – большой канал поставок дизеля и бензина. Также были остановлены поставки с Мозырского НПЗ, что в Беларуси, отметил Шурма.

"Фактически нам приходится с нуля выстраивать всю инфраструктуру снабжения нефтепродуктами через наши западные границы, от наших западных партнеров", – сказал чиновник.

Шурма сообщил, что в мирное время Украина ежемесячно потребляла около 1 млн т дизеля, бензина и сжиженного газа. Он подчеркнул, что власти Украины пытаются построить с европейскими партнерами все необходимые цепочки поставок нефтепродуктов.

"Фактически объемы импорта сегодня увеличены более чем в пять раз по сравнению с тем, что было еще полтора месяца назад. На сегодняшний день объемы импорта уже фактически соответствуют темпам ежедневного потребления бензина и дизеля на заправках", – резюмировал замглавы ОПУ.

Портал Enkorr, освещающий работу энергетического рынка Украины, сообщил 11 мая, что отдельные сети АЗС прибегают к манипулятивным действиям с установлением розничных цен на топливо. В частности, на некоторых АЗС накручивают платежи под видом "бланка резервирования", в других – не выдают водителям чеки на горючее, а если их удалось получить, то указанная в них цена была существенно ниже оплаченной за топливо.