В Офисе президента заявили об улучшении ситуации с топливом в Украине

Об этом на брифинге 11 мая заявил замглавы Офиса президента Украины (ОПУ) Ростислав Шурма, его цитирует пресс-центр ОПУ.
Чиновник призвал украинцев сохранять спокойствие, чтобы можно было "насытить все заправки горючим, создать соответствующий запас и быть более защищенными от действий врага".
По словам Шурмы, в Украине создадут дополнительный стратегический запас топлива, который невозможно разбомбить и уничтожить.
Замглавы ОПУ напомнил, что РФ с начала войны в Украине целенаправленно разбомбила крупнейший производитель нефтепродуктов – Кременчугский НПЗ, а также десятки нефтебаз.
Кроме того, оккупанты перекрыли Черное море – большой канал поставок дизеля и бензина. Также были остановлены поставки с Мозырского НПЗ, что в Беларуси, отметил Шурма.
"Фактически нам приходится с нуля выстраивать всю инфраструктуру снабжения нефтепродуктами через наши западные границы, от наших западных партнеров", – сказал чиновник.
Шурма сообщил, что в мирное время Украина ежемесячно потребляла около 1 млн т дизеля, бензина и сжиженного газа. Он подчеркнул, что власти Украины пытаются построить с европейскими партнерами все необходимые цепочки поставок нефтепродуктов.
"Фактически объемы импорта сегодня увеличены более чем в пять раз по сравнению с тем, что было еще полтора месяца назад. На сегодняшний день объемы импорта уже фактически соответствуют темпам ежедневного потребления бензина и дизеля на заправках", – резюмировал замглавы ОПУ.
Портал Enkorr, освещающий работу энергетического рынка Украины, сообщил 11 мая, что отдельные сети АЗС прибегают к манипулятивным действиям с установлением розничных цен на топливо. В частности, на некоторых АЗС накручивают платежи под видом "бланка резервирования", в других – не выдают водителям чеки на горючее, а если их удалось получить, то указанная в них цена была существенно ниже оплаченной за топливо.
Дефицит топлива в Украине, как рассказывал директор "Консалтинговой компании А-95" Сергей Куюн, возник в конце прошлого месяца. 29 апреля первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко заявляла, что проблема будет решена в течение недели.
3 мая первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко сказал, что проблема с наличием топлива на автозаправках будет решена "буквально через несколько дней", но "цены будут другими".
Россия ракетными ударами уничтожила или повредила в Украине около 15 нефтебаз, сообщил нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус. По его прогнозам, "с середины мая ожидается улучшение, потому что идет ресурс, который уже законтрактован и транспортируется в Украину".