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В Офисе президента заявили об улучшении ситуации с топливом в Украине

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В Украине создадут дополнительный стратегический запас топлива, который невозможно разбомбить и уничтожить, сказал Шурма
В Украине создадут дополнительный стратегический запас топлива, который невозможно разбомбить и уничтожить, сказал Шурма
Фото: president.gov.ua

Объемы импорта нефтепродуктов в Украину фактически соответствуют темпам ежедневного потребления бензина и дизеля на заправках, ситуация будет только улучшаться.

Об этом на брифинге 11 мая заявил замглавы Офиса президента Украины (ОПУ) Ростислав Шурма, его цитирует пресс-центр ОПУ.

Чиновник призвал украинцев сохранять спокойствие, чтобы можно было "насытить все заправки горючим, создать соответствующий запас и быть более защищенными от действий врага".

По словам Шурмы, в Украине создадут дополнительный стратегический запас топлива, который невозможно разбомбить и уничтожить.

Замглавы ОПУ напомнил, что РФ с начала войны в Украине целенаправленно разбомбила крупнейший производитель нефтепродуктов – Кременчугский НПЗ, а также десятки нефтебаз.

Кроме того, оккупанты перекрыли Черное море – большой канал поставок дизеля и бензина. Также были остановлены поставки с Мозырского НПЗ, что в Беларуси, отметил Шурма.

"Фактически нам приходится с нуля выстраивать всю инфраструктуру снабжения нефтепродуктами через наши западные границы, от наших западных партнеров", – сказал чиновник.

Шурма сообщил, что в мирное время Украина ежемесячно потребляла около 1 млн т дизеля, бензина и сжиженного газа. Он подчеркнул, что власти Украины пытаются построить с европейскими партнерами все необходимые цепочки поставок нефтепродуктов.

"Фактически объемы импорта сегодня увеличены более чем в пять раз по сравнению с тем, что было еще полтора месяца назад. На сегодняшний день объемы импорта уже фактически соответствуют темпам ежедневного потребления бензина и дизеля на заправках", – резюмировал замглавы ОПУ.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/541854770847386/

Портал Enkorr, освещающий работу энергетического рынка Украины, сообщил 11 мая, что отдельные сети АЗС прибегают к манипулятивным действиям с установлением розничных цен на топливо. В частности, на некоторых АЗС накручивают платежи под видом "бланка резервирования", в других – не выдают водителям чеки на горючее, а если их удалось получить, то указанная в них цена была существенно ниже оплаченной за топливо.

Контекст:

Дефицит топлива в Украине, как рассказывал директор "Консалтинговой компании А-95" Сергей Куюн, возник в конце прошлого месяца. 29 апреля первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко заявляла, что проблема будет решена в течение недели.

3 мая первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко сказал, что проблема с наличием топлива на автозаправках будет решена "буквально через несколько дней", но "цены будут другими".

Россия ракетными ударами уничтожила или повредила в Украине около 15 нефтебаз, сообщил нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус. По его прогнозам, "с середины мая ожидается улучшение, потому что идет ресурс, который уже законтрактован и транспортируется в Украину".

Теги: Россия, Украина, Беларусь, бензин, Черное море, импорт, Кременчуг, дефицит, АЗС, дизельное топливо, Европа, украинцы, нефтебаза, инфраструктура, нефтепродукты, Офис президента Украины, брифинг, Ростислав Шурма
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