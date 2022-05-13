Кабмин передал в управление "Нафтогазу" 172 заправки Glusco, это поможет в решении проблемы с дефицитом топлива – Шмыгаль

Шмыгаль: Позиция здесь четкая: активы России и связанных с ней компаний в Украине должны перейти нашему государству Фото: kmu.gov.ua

Об этом пресс-служба правительства сообщила 13 мая.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, правительство сделало это, выполняя решение суда.

"У нас есть решение суда, предусматривающее передачу соответствующего имущества государству. Мы его выполняем. Позиция здесь четкая: активы России и связанных с ней компаний в Украине должны перейти нашему государству и работать на благо нашей страны и всех украинцев", – сказал премьер.

Он отметил, что это решение поможет в урегулировании проблемы с дефицитом топлива в Украине, которая возникла в том числе в результате уничтожения Россией около 15 украинских нефтебаз.