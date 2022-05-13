Кабмин передал в управление "Нафтогазу" 172 заправки Glusco, это поможет в решении проблемы с дефицитом топлива – Шмыгаль

Об этом пресс-служба правительства сообщила 13 мая.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, правительство сделало это, выполняя решение суда.
"У нас есть решение суда, предусматривающее передачу соответствующего имущества государству. Мы его выполняем. Позиция здесь четкая: активы России и связанных с ней компаний в Украине должны перейти нашему государству и работать на благо нашей страны и всех украинцев", – сказал премьер.
Он отметил, что это решение поможет в урегулировании проблемы с дефицитом топлива в Украине, которая возникла в том числе в результате уничтожения Россией около 15 украинских нефтебаз.
В марте 2021 года Служба безопасности Украины заявила о разоблачении масштабной схемы теневой реализации некачественных нефтепродуктов и масштабных обысках по всей стране. Источник издания "ГОРДОН" в правоохранительных органах сообщал, что речь идет о сети Glusco.
11 марта на трех нефтебазах и 105 автозаправочных комплексах сети ООО "Глуско Ритейл" провели обыски в рамках уголовного производства. В Glusco называли действия правоохранителей "недопустимыми", а обвинения – "абсурдными".
14 июня пресс-служба Государственной фискальной службы сообщила, что ГФС наложила арест на корпоративные права группы компаний, которая завозила нефтепродукты из РФ. "РБК-Украина" написало, что речь идет о сети АЗС Glusco.
В начале июля один из топ-менеджеров сети АЗС Glusco сообщил о возобновлении ее работы с новым владельцем, которым якобы стала государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR. Однако эту информацию 10 июля опроверг секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он сказал, что санкции против Медведчука действуют в полном объеме. Позже сообщения о покупке сети опровергла и SOCAR.
6 декабря сеть сообщила о смене владельца – 100% акций Glusco купил бизнесмен з Греции Димитриос Анифантакис. Этот бизнесмен был топ-менеджером российского Лукойла, но, как пишет LIGA.net, заявляет, что не имеет связей с компанией с 2020 года. В Glusco сообщали, что компания владеет четырьмя нефтебазами и более 100 АЗС.