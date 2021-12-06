Сеть АЗС Glusco, которую связывают с Медведчуком, купил бизнесмен из Греции

"Греческий предприниматель Димитриос Анифантакис приобрел 100% акций швейцарской компании Glusco Energy S.A., владеющей более 100 автозаправочными станциями и четырьмя нефтебазами в Украине. Соглашение с израильским бизнесменом Нисаном Моисеевым, которому принадлежала топливная сеть, было заключено в конце октября 2021 года, его сумма не разглашается", – говорится в релизе.

Анифантакис – гражданин Греции, женат на украинке, воспитывает с ней трех сыновей, говорится в сообщении. Он 30 лет работает в сфере глобальной торговли энергоресурсами, занимал руководящие должности высшего уровня в компаниях Litasco, BP plc, Cargill SA, Motor Oil Hellas.

Сейчас Анифантакис является членом совета директоров Motor Oil Hellas, крупнейшей греческой нефтеперерабатывающей группы, которая владеет нефтеперерабатывающим заводом и около 1,5 тыс. АЗС в Греции и за рубежом, сообщила пресс-служба Glusco.

Моисеев, как пишет LIGA.net, является другом нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, который находится в Украине под санкциями и обвиняется в госизмене. Также о связи Glusco с Медведчуком сообщало агентство "Интерфакс-Украина".

По информации LIGA.net, сеть сформирована на базе розничного бизнеса российской государственной нефтегазовой компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A.