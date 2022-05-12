Рада поддержала предложения Зеленского и повторно приняла ветированный им закон о процедуре конфискации активов россиян

Об этом свидетельствуют данные в карточке законопроекта.
Зеленский ветировал этот закон 5 мая. В Офисе президента объясняли, что принятый Радой в апреле нормативный акт содержал положения, которые противоречат Конституции Украины (в нем не было четких критериев, по которым на человека или компанию может распространяться действие санкций), а также наделял Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции новыми полномочиями, которые выходят за пределы компетенции НАПК.
Президент, согласно стенограмме заседания Рады, подал семь предложений к закону, все они были поддержаны нардепами без обсуждения.
За повторное принятие закона проголосовали 307 нардепов.
Рада приняла этот закон 21 апреля. Нормативный акт упрощает процедуру конфискации активов подсанкционных россиян и их сообщников и может помочь в конфискации активов главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в пользу Украины, сообщали в "Слуге народа".