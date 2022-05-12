ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Рада поддержала предложения Зеленского и повторно приняла ветированный им закон о процедуре конфискации активов россиян

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За повторное принятие закона проголосовали 307 нардепов
За повторное принятие закона проголосовали 307 нардепов
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада на заседании 12 мая рассмотрела и поддержала предложения президента Украины Владимира Зеленского к закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц" (соответствующий законопроект был зарегистрирован под №7194).

Об этом свидетельствуют данные в карточке законопроекта. 

Зеленский ветировал этот закон 5 мая. В Офисе президента объясняли, что принятый Радой в апреле нормативный акт содержал положения, которые противоречат Конституции Украины (в нем не было четких критериев, по которым на человека или компанию может распространяться действие санкций), а также наделял Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции новыми полномочиями, которые выходят за пределы компетенции НАПК. 

Президент, согласно стенограмме заседания Рады, подал семь предложений к закону, все они были поддержаны нардепами без обсуждения. 

За повторное принятие закона проголосовали 307 нардепов.

Контекст:

Рада приняла этот закон 21 апреля. Нормативный акт упрощает процедуру конфискации активов подсанкционных россиян и их сообщников и может помочь в конфискации активов главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в пользу Украины, сообщали в "Слуге народа".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, санкции, закон, законопроект, конфискация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Они реально способны только на шлак". Цимбалюк высказался о российских актерах, которые снимались в сериалах в Украине
"Они реально способны только на шлак". Цимбалюк высказался о российских актерах, которые снимались в сериалах в Украине
  "Когда узнала, плакала. Сразу позвонила его маме". Билык заявила, что считает служащего в ВСУ экс-возлюбленного Дикусара настоящим героем
  "Когда узнала, плакала. Сразу позвонила его маме". Билык заявила, что считает служащего в ВСУ экс-возлюбленного Дикусара настоящим героем
В РФ подготовили дублеров и записали речи Путина. Известно, в какое время и кто его прооперирует
В РФ подготовили дублеров и записали речи Путина. Известно, в какое время и кто его прооперирует
"Есть надежда, что приедет". Волонтеры заявили, что спасенная в Бородянке кошка находится в барокамере, а ее хозяйка еще не вернулась домой
"Есть надежда, что приедет". Волонтеры заявили, что спасенная в Бородянке кошка находится в барокамере, а ее хозяйка еще не вернулась домой
"Прямо сейчас Харьков танцует". Козловский выступил в харьковском метро. Видео
"Прямо сейчас Харьков танцует". Козловский выступил в харьковском метро. Видео
"Евровидение 2022". Где и когда смотреть второй полуфинал
"Евровидение 2022". Где и когда смотреть второй полуфинал
Джамала во время награждения в США заявила о необходимости деоккупации Мариуполя. Видео
Джамала во время награждения в США заявила о необходимости деоккупации Мариуполя. Видео
  Суханов о замалчивающем войну РФ против Украины Киркорове: Это такая шлендра, пробы негде ставить
  Суханов о замалчивающем войну РФ против Украины Киркорове: Это такая шлендра, пробы негде ставить
  Музыканты Kalush Orchestra на концерте в Eurovision Village разбросали розовые панамки, а еврофаны пришли с плакатами в поддержку Украины. Видео
  Музыканты Kalush Orchestra на концерте в Eurovision Village разбросали розовые панамки, а еврофаны пришли с плакатами в поддержку Украины. Видео
"Если что-то изменилось только в худшую сторону". Макаревич рассказал о своих друзьях, верящих "сетевому вранью"
"Если что-то изменилось – только в худшую сторону". Макаревич рассказал о своих друзьях, верящих "сетевому вранью"
Мозговая объяснила, почему не может давать комментарии о конкурсе "Евровидение 2022"
Мозговая объяснила, почему не может давать комментарии о конкурсе "Евровидение 2022"
"Мой Херсон вам в рот не влезет". Беленюк позировал в футболке с патриотичным принтом
"Мой Херсон вам в рот не влезет". Беленюк позировал в футболке с патриотичным принтом
  Названа дата премьеры фильма Сенцова "Носорог" на Netflix
  Названа дата премьеры фильма Сенцова "Носорог" на Netflix
"Жовтий колір рідне поле, синій колір шлях до волі". Серга написал стихотворение об украинском флаге
"Жовтий колір – рідне поле, синій колір – шлях до волі". Серга написал стихотворение об украинском флаге
Долина, Лепс и Дюжев выступили на концерте в подконтрольном группировке "ДНР" Донецке
Долина, Лепс и Дюжев выступили на концерте в подконтрольном группировке "ДНР" Донецке
  "Евровидение 2022". Конкурсные песни 18 участников второго полуфинала. Видео
  "Евровидение 2022". Конкурсные песни 18 участников второго полуфинала. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кабаева снова беременна. Путин в ярости – СМИ (398783)
2
Экс-супруг Ани Лорак показал застолье с родственниками и новой невестой в Турции (138065)
3
"Это уже не описывается словом "п...здец". В Украине призвали лишить Повалий гражданства после ее выступления перед российскими оккупантами (91607)
4
"Я верю только одной личности. Она – действительно европейский человек". Суханов высказался об антивоенных заявлениях артистов из РФ (74541)
5
"На Лорак похожа". Невеста экс-супруга Ани Лорак снялась без бюстгальтера (68987)
6
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина (64389)
7
"Если что-то изменилось – только в худшую сторону". Макаревич рассказал о своих друзьях, верящих "сетевому вранью" (45006)
8
"Поддержали и согрели". Проживающая в Италии Брежнева призналась, за какую страну отдала свой голос в первом полуфинале "Евровидения 2022" (34205)
 
 
 
 