Рада поддержала предложения Зеленского и повторно приняла ветированный им закон о процедуре конфискации активов россиян

Об этом свидетельствуют данные в карточке законопроекта.

Зеленский ветировал этот закон 5 мая. В Офисе президента объясняли, что принятый Радой в апреле нормативный акт содержал положения, которые противоречат Конституции Украины (в нем не было четких критериев, по которым на человека или компанию может распространяться действие санкций), а также наделял Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции новыми полномочиями, которые выходят за пределы компетенции НАПК.

Президент, согласно стенограмме заседания Рады, подал семь предложений к закону, все они были поддержаны нардепами без обсуждения.

За повторное принятие закона проголосовали 307 нардепов.