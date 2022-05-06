Зеленский ветировал закон о процедуре конфискации активов россиян – нет четких критериев, на кого распространяются санкции

Об этом пресс-служба главы государства проинформировала 5 мая.

Этот закон устанавливает новый вид санкции в виде взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми оно может прямо либо косвенно распоряжаться, сообщили в Офисе президента.

Там пояснили, что закон не устанавливает четких критериев, по которым на человека или компанию может распространяется действие санкции. Это не соответствует Конституции Украины, подчеркнули в ОП.

Также закон наделяет Национальное агентство по предотвращению коррупции новыми полномочиями по выявлению и розыску активов, которые подлежат блокированию, физических и юридических лиц, указанных в решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Такие полномочия выходят за пределы компетенции НАПК, определенной законом "О предотвращении коррупции", добавили в ОП.

Кроме того, документ предлагает дополнить закон "О санкциях" положениями об осуществлении Высшим антикоррупционным судом административного судопроизводства по делам о применении санкции посредством взыскания активов в доход государства. В то же время не предусмотрено внесение соответствующих изменений в закон "О Высшем антикоррупционном суде", которым определяются основы организации и деятельности ВАКС. Учитывая изложенное, президент Владимир Зеленский вернул этот закон со своими предложениями в парламент для повторного рассмотрения в сессионном зале", – говорится в релизе.