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Зеленский ветировал закон о процедуре конфискации активов россиян – нет четких критериев, на кого распространяются санкции

Зеленский ветировал закон, принятый 21 апреля
Зеленский ветировал закон, принятый 21 апреля
Фото: president.gov.ua (архив)

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц", и направил его в Верховную Раду со своими предложениями.

Об этом пресс-служба главы государства проинформировала 5 мая. 

Этот закон устанавливает новый вид санкции в виде взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми оно может прямо либо косвенно распоряжаться, сообщили в Офисе президента. 

Там пояснили, что закон не устанавливает четких критериев, по которым на человека или компанию может распространяется действие санкции. Это не соответствует Конституции Украины, подчеркнули в ОП. 

Также закон наделяет Национальное агентство по предотвращению коррупции новыми полномочиями по выявлению и розыску активов, которые подлежат блокированию, физических и юридических лиц, указанных в решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Такие полномочия выходят за пределы компетенции НАПК, определенной законом "О предотвращении коррупции", добавили в ОП.

Кроме того, документ предлагает дополнить закон "О санкциях" положениями об осуществлении Высшим антикоррупционным судом административного судопроизводства по делам о применении санкции посредством взыскания активов в доход государства. В то же время не предусмотрено внесение соответствующих изменений в закон "О Высшем антикоррупционном суде", которым определяются основы организации и деятельности ВАКС. Учитывая изложенное, президент Владимир Зеленский вернул этот закон со своими предложениями в парламент для повторного рассмотрения в сессионном зале", – говорится в релизе. 

Контекст:

Рада приняла этот закон 21 апреля. Нормативный акт упрощает процедуру конфискации активов подсанкционных россиян и их сообщников и может помочь в конфискации активов главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в пользу Украины, сообщали в "Слуге народа". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, конституция, санкции, Владимир Зеленский, вето, закон, НАПК, конфискация, ВАКС
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