Кабмин утвердил документ, согласно которому все российские активы на территории Украины переходят государству

Шмыгаль: И президент, и правительство неоднократно говорили, что Россия должна заплатить за то, что она разрушила в Украине Фото: kmu.gov.ua

По его словам, конфискованные активы России будут переданы госпредприятию "Национальный инвестиционный фонд".

"И президент, и правительство неоднократно говорили, что Россия должна заплатить за то, что она разрушила в Украине. Мы заберем все, чем владеет Россия в нашей стране, и направим эти средства на усиление нашей армии, поддержку людей и восстановление нашей страны", – заявил Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что Украина со всеми партнерами ведет работу над планом восстановления страны. Предполагается, что одним из главных источников заполнения фонда станут конфискованные российские активы и средства.

Шмыгаль сообщил, что в Украине уже начали работу Национальный совет по восстановлению и его рабочие группы.

"Продолжаем работу с нашими партнерами, чтобы российские активы в других государствах были конфискованы и переданы на восстановление нашей страны", – добавил премьер в Telegram.