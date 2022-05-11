Кабмин утвердил документ, согласно которому все российские активы на территории Украины переходят государству

По его словам, конфискованные активы России будут переданы госпредприятию "Национальный инвестиционный фонд".
"И президент, и правительство неоднократно говорили, что Россия должна заплатить за то, что она разрушила в Украине. Мы заберем все, чем владеет Россия в нашей стране, и направим эти средства на усиление нашей армии, поддержку людей и восстановление нашей страны", – заявил Шмыгаль.
Премьер-министр отметил, что Украина со всеми партнерами ведет работу над планом восстановления страны. Предполагается, что одним из главных источников заполнения фонда станут конфискованные российские активы и средства.
Шмыгаль сообщил, что в Украине уже начали работу Национальный совет по восстановлению и его рабочие группы.
"Продолжаем работу с нашими партнерами, чтобы российские активы в других государствах были конфискованы и переданы на восстановление нашей страны", – добавил премьер в Telegram.
3 марта Верховная Рада приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов.
1 апреля Рада приняла закон о национализации имущества граждан РФ и коллаборантов. Закон уточняет, в частности, что национализация имущества Российской Федерации и ее резидентов проводится не только по мотивам общественной необходимости, но и в счет предстоящей репарации в пользу Украины, подвергшейся агрессии со стороны РФ.
21 апреля депутаты также упростили процедуру конфискации активов подсанкционных россиян, но президент ветировал его, так как документ "не устанавливает четких критериев, по которым на человека или компанию может распространяется действие санкций"
В начале войны ЕС и его союзники заморозили около $300 миллиардов валютных резервов Центробанка России. 15 марта советник президента Украины Олег Устенко в эфире национального телемарафона сообщил, что "эти средства уже зарезервированы для нас, плюс туда будут поступать деньги от продажи арестованного имущества российской так называемой элиты".
5 мая глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что ЕС работает над юридической процедурой конфискации российских активов. "На мой взгляд, это вопрос справедливости – не только заморозить активы, но и конфисковать их, чтобы сделать эти деньги доступными для восстановления Украины" ,– подчеркнул Мишель. Аналогичную процедуру готовит Канада.
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд 26 апреля заявил, что министерство юстиции страны поддержит усилия по передаче арестованных активов РФ Украине. Группа американских сенаторов подала законопроект, который должен заблокировать не только валютные, но и золотые запасы РФ за рубежом.