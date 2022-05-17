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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шольц потребовал, чтобы пушки молчали, а Россия вывела войска из Украины

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Канцлер сообщил, что хочет приехать в Украину, но не с целью сделать фотосессию, а чтобы сообщить о важных решениях
Канцлер сообщил, что хочет приехать в Украину, но не с целью сделать фотосессию, а чтобы сообщить о важных решениях
Фото: ЕРА

Войну России против Украины нужно заканчивать как можно скорее, чтобы избежать еще большего количества смертей и разрушений населенных пунктов. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц 17 мая в эфире телеканала RTL News.

Шольц, в частности, выразил обеспокоенность по поводу возможного обострения и затягивания войны в Украине. Однако, по его словам, это не должно парализовать Европу, а наоборот – стимулировать принимать "умные, очень сознательные, а также очень смелые решения".

Он подчеркнул, что, бесспорно, президент России Владимир Путин не может выиграть войну и это главная цель. Но цели не должны выходить за пределы этого, отметил канцлер.

"Учитывая тот факт, что это ядерное государство, это было бы совершенно неправильной целью", – сказал Шольц.

По его мнению, войну нужно заканчивать как можно скорее, ведь чем дольше она длится, тем больше гибнет людей и разрушается городов и деревень.

По словам канцлера, для этого нужно решение России "согласиться на договоренности с Украиной".

Он потребовал, чтобы пушки молчали, а Россия вывела свои войска из Украины. Это единственный способ найти решение конфликта, убежден Шольц.

Кроме того, он сообщил, что хочет приехать в Украину, но не с целью сделать фотосессию, а чтобы сообщить о важных решениях.

"Я не собираюсь присоединяться к людям, которые делают что-то на короткое время, для фотосессии, а только к тем, кто делает конкретные вещи", – сказал канцлер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

6 мая Шольц заявил, что ненависть Путина к свободной Украине больше, чем его интерес к развитию собственной страны.

11 мая Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Говорили об оборонной помощи, взаимодействии в энергетической сфере, усилении санкционного давления на российского агрессора", – сказал Зеленский.

13 мая Шольц позвонил Путину – призвал к прекращению огня в Украине и заявил об ответственности РФ за мировой продовольственный кризис.

Теги: Россия, Германия, Украина, смерть, война, война России против Украины, пушки, разрушения, население, войска, Олаф Шольц
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