Шольц потребовал, чтобы пушки молчали, а Россия вывела войска из Украины

Канцлер сообщил, что хочет приехать в Украину, но не с целью сделать фотосессию, а чтобы сообщить о важных решениях Фото: ЕРА

Шольц, в частности, выразил обеспокоенность по поводу возможного обострения и затягивания войны в Украине. Однако, по его словам, это не должно парализовать Европу, а наоборот – стимулировать принимать "умные, очень сознательные, а также очень смелые решения".

Он подчеркнул, что, бесспорно, президент России Владимир Путин не может выиграть войну и это главная цель. Но цели не должны выходить за пределы этого, отметил канцлер.

"Учитывая тот факт, что это ядерное государство, это было бы совершенно неправильной целью", – сказал Шольц.

По его мнению, войну нужно заканчивать как можно скорее, ведь чем дольше она длится, тем больше гибнет людей и разрушается городов и деревень.

По словам канцлера, для этого нужно решение России "согласиться на договоренности с Украиной".

Он потребовал, чтобы пушки молчали, а Россия вывела свои войска из Украины. Это единственный способ найти решение конфликта, убежден Шольц.

Кроме того, он сообщил, что хочет приехать в Украину, но не с целью сделать фотосессию, а чтобы сообщить о важных решениях.

"Я не собираюсь присоединяться к людям, которые делают что-то на короткое время, для фотосессии, а только к тем, кто делает конкретные вещи", – сказал канцлер.

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