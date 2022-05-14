Шольц: Россия не достигла ни одной из целей войны против Украины, о которых заявляла сначала

"Россия не достигла ни одной из целей войны, упомянутых в начале. Украина не завоевана, но с большим умением, мужеством и самопожертвованием обороняется", – сказал политик.

Он также отметил, что НАТО фактически увеличил свои силы на восточном фланге, а Финляндия и Швеция заявили о намерении присоединиться к Альянсу.

"Сами российские военные понесли значительные потери, гораздо большие, чем за десятилетие афганской кампании Советского Союза. Постепенно [президенту РФ Владимиру] Путину должно стать ясно, что единственный выход из этой ситуации – это договориться с Украиной", – сказал канцлер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)