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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шольц: Россия не достигла ни одной из целей войны против Украины, о которых заявляла сначала

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Шольц: Российские военные понесли значительные потери, гораздо большие, чем за десятилетие афганской кампании Советского Союза
Шольц: Российские военные понесли значительные потери, гораздо большие, чем за десятилетие афганской кампании Советского Союза
Фото: EPA

Россия не достигла ни одной из целей, которые ставила, начиная войну против Украины. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью T-Online, которое вышло 14 мая.

"Россия не достигла ни одной из целей войны, упомянутых в начале. Украина не завоевана, но с большим умением, мужеством и самопожертвованием обороняется", – сказал политик.

Он также отметил, что НАТО фактически увеличил свои силы на восточном фланге, а Финляндия и Швеция заявили о намерении присоединиться к Альянсу.

"Сами российские военные понесли значительные потери, гораздо большие, чем за десятилетие афганской кампании Советского Союза. Постепенно [президенту РФ Владимиру] Путину должно стать ясно, что единственный выход из этой ситуации – это договориться с Украиной", – сказал канцлер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Украина, НАТО, война России против Украины, Олаф Шольц
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