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14 мая, 2022
 
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"Другая страна никогда не станет домом". Проживающая в Нидерландах Каминская записала первую песню на украинском языке. Видео

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Каминская: Нет лучшей страны, чем Украина
Каминская: Нет лучшей страны, чем Украина
Фото: slava_kaminska / Instagram

Проживающая в Нидерландах украинская певица Слава Каминская 12 мая на своем канале в YouTube презентовала клип на песню "Хочу додому".

"Это не только моя боль. Это боль моей страны. Я русскоязычная украинка, которая родилась в Одессе и для меня это первая работа на украинском языке в качестве автора. Хотя нет, это не работа – это крик души. Очень многие женщины с детьми уехали в другие страны, чтобы быть в безопасности. Но душой мы остались дома. Я уверена, что нет лучшей страны, чем Украина. Я уверена, нет города лучше того, где родились мы и наши дети. Каждый день я убеждаюсь в том настолько нам повезло быть украинцами, и я с гордостью говорю и буду говорить, что я украинка! Другая страна никогда не станет домом. Вся моя жизнь осталась дома", – написала в Instagram певица.

В апреле певица заявила, что война – не время для презентации украинских патриотических песен, а также для выступлений перед военнослужащими ВСУ. "Все это – пир во время чумы. Ездить поддерживать наших солдат? Не надо, ведь солдаты должны находиться в состоянии, мне так кажется, сосредоточенном, чтобы вот это вот все не расслабляло – эти песни-пляски. Но это мое мнение", – сказала она.

ВИДЕО
Видео: SLAVA KAMINSKA / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она бывшая участница украинской группы "НеАнгелы", которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Каминская выступала в дуэте с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одни из самых известных композиций коллектива – "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман". 4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица.

После нападения РФ на Украину Каминская эвакуировалась в Нидерланды с детьми и мамой.

Певица осудила пользователей сети, критикующих ее за использование русского языка и эвакуацию за границу во время войны России против Украины.

Теги: Нидерланды, война России против Украины, Слава Каминская, певица
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