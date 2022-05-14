  "Другая страна никогда не станет домом". Проживающая в Нидерландах Каминская записала первую песню на украинском языке. Видео

"Это не только моя боль. Это боль моей страны. Я русскоязычная украинка, которая родилась в Одессе и для меня это первая работа на украинском языке в качестве автора. Хотя нет, это не работа – это крик души. Очень многие женщины с детьми уехали в другие страны, чтобы быть в безопасности. Но душой мы остались дома. Я уверена, что нет лучшей страны, чем Украина. Я уверена, нет города лучше того, где родились мы и наши дети. Каждый день я убеждаюсь в том настолько нам повезло быть украинцами, и я с гордостью говорю и буду говорить, что я украинка! Другая страна никогда не станет домом. Вся моя жизнь осталась дома", – написала в Instagram певица.

В апреле певица заявила, что война – не время для презентации украинских патриотических песен, а также для выступлений перед военнослужащими ВСУ. "Все это – пир во время чумы. Ездить поддерживать наших солдат? Не надо, ведь солдаты должны находиться в состоянии, мне так кажется, сосредоточенном, чтобы вот это вот все не расслабляло – эти песни-пляски. Но это мое мнение", – сказала она.

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Видео: SLAVA KAMINSKA / YouTube

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