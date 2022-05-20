Дмитрий Быков: Мечтаю приехать в Украину и принять участие не в поэтическом вечере, а в расчистке завалов

"Моя мечта – приехать в Украину и принять участие там не в поэтическом вечере, а в элементарной расчистке завалов, просто работать на восстановлении. И как только меня пустят, я приеду это делать. Не искупая какой-то грех, а просто помогая людям, которых я люблю", – сказал он.
По словам писателя, он не может спокойно спать из-за происходящего в Украине.
"Я вот здесь [в США]. Поэтому я просто хочу, чтобы мысль о моем чувстве вины – она тоже не покидала, потому что не думайте, я особого комфорта не испытываю, пока в Украине это происходит", – объяснил Быков.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Быков с 1991 года является членом Союза писателей России. Он выпустил десятки книг (романов, повестей, стихов, пьес, биографий и сказок), лауреат многих литературных премий.
Критикует нынешнее руководство России, был членом координационного совета оппозиции. Из России уехал осенью 2021 года, сейчас преподает в Корнельском университете в американском штате Нью-Йорк.
24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась в Украину.