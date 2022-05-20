Дмитрий Быков: Мечтаю приехать в Украину и принять участие не в поэтическом вечере, а в расчистке завалов

Быков отметил, что из-за происходящего в Украине не может спокойно спать Фото: Дмитрий Львович Быков / Facebook

"Моя мечта – приехать в Украину и принять участие там не в поэтическом вечере, а в элементарной расчистке завалов, просто работать на восстановлении. И как только меня пустят, я приеду это делать. Не искупая какой-то грех, а просто помогая людям, которых я люблю", – сказал он.

По словам писателя, он не может спокойно спать из-за происходящего в Украине.

"Я вот здесь [в США]. Поэтому я просто хочу, чтобы мысль о моем чувстве вины – она тоже не покидала, потому что не думайте, я особого комфорта не испытываю, пока в Украине это происходит", – объяснил Быков.

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