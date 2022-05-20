Дмитрий Быков: Мне кажется, меня от окончательного возвращения в Россию отделяют только месяцы

В ходе интервью он сказал фразу: "Если бы я находился в Москве, я скоро буду там находится", после чего журналист уточнил, не ослышался ли.
"Я не уверен, что скоро, но думаю, что в течение этого года я, конечно, какое-то время буду там находиться, потому что у меня там довольно много дел. Я буду преподавать здесь, а на каникулы я надеюсь приезжать. Если это по каким-то причинам окажется невозможным, то все равно, как мне кажется, меня от окончательного возвращения отделяют только месяцы", – объяснил Быков.
Быков объяснил, что читает лекции о русской литературе в Корнеллском университете в Итаке (штат Нью-Йорк, США).
До выезда из России осенью 2021 года писатель преподавал в школе в Москве русский язык и литературу.