Дмитрий Быков: Мне кажется, меня от окончательного возвращения в Россию отделяют только месяцы

Быков отметил, что в России у него "довольно много дел" Фото: Дмитрий Львович Быков / Facebook

В ходе интервью он сказал фразу: "Если бы я находился в Москве, я скоро буду там находится", после чего журналист уточнил, не ослышался ли.

"Я не уверен, что скоро, но думаю, что в течение этого года я, конечно, какое-то время буду там находиться, потому что у меня там довольно много дел. Я буду преподавать здесь, а на каникулы я надеюсь приезжать. Если это по каким-то причинам окажется невозможным, то все равно, как мне кажется, меня от окончательного возвращения отделяют только месяцы", – объяснил Быков.

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