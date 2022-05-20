Бульвар Шоубиз
 
20 мая, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Господи, что я по этой страдал жизни и родине?! Ну тебя к черту!" Быков прочитал новое стихотворение "Вторая смерть"

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Быков: Моя мечта приехать в Украину и принять участие там не в поэтическом вечере, а в элементарной расчистке завалов, просто работать та на восстановлении
Быков: Моя мечта – приехать в Украину и принять участие там не в поэтическом вечере, а в элементарной расчистке завалов, просто работать та на восстановлении
Фото: dmi_bykov / Instagram

Российский писатель и поэт Дмитрий Быков во время интервью украинскому журналисту, основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону прочитал свое новое стихотворение "Вторая смерть".

Прежде чем прочитать стихотворение, Быков заявил, что мечтает приехать в Украину, чтобы принять участие в расчистке завалов зданий и жилых домов, обрушившихся после обстрелов и авиаударов российских оккупантов.

"Мне невыносимо стыдно вообще читать вам какие-то стишки. Вы там сидите под воздушной тревогой, а я здесь сижу в относительно мирное время и читаю вам какие-то стишонки. Моя мечта – приехать в Украину и принять участие там не в поэтическом вечере, а в элементарной расчистке завалов, просто работать на восстановлении. И как только меня пустят, я приеду. Не искупая какой-то грех, а просто помогая людям, которых я люблю. Пока в Украине это происходит, я спокойно спать не буду. Помните, что эта рана у меня болит все время",  сказал Быков.

Поэт подчеркнул, что стихотворение, которое он прочитает, еще не было опубликовано. 

Вторая смерть

Жизнь – это стыд. За нее не держись,
Мало в ней было щедрот, но в конце ведь
Будешь и эту оплакивать жизнь,
Дай оглянусь, чтобы ее обесценить.

Дай мне вернуться с твоей проходной,
В реанимации час уворую,
Чувствую, мало мне смерти одной,
Надо вторую.

После той смерти с ее высоты
Так это выглядит тускло и скудно –
Мутные окна, нагие кусты,
Грязные склянки, палаты и судна.

Так и в кино настоящий маньяк
Не убивается с первого раза,
А в результате изысканных драк
Прежде лишится руки или глаза.

Или отъезд из насиженных мест
Даже когда оснований в избытке,
Мало ли – занавес, пытки, арест,
Лучше устроить не с первой попытки.

Как бы отлично вернуться на час
В эти осенние многоэтажки,
Глянуть, насколько все так же без нас,
Странно, кому-то казалось – не так же.

Просто взглянуть, как сгущается снег,
И с удушающей злобой предзимней
Часа хватило бы ринуться в бег,
Плюнув на родины голос призывный.

Дай оглянуться на черный провал,
Страх, невзаимность, мольбы о пощаде.
Что?! Вот по этому я тосковал?!
Ну тебя к черту! Прощайте, прощайте!

Фокус, мне кажется, именно в том,
Что после смерти, о чем не базарьте,
Помыслы родины – улица, дом –
Тают в цене, как товар при возврате.

Как довоенные после войны
Мелочи – куртка, записка, повестка.
Неотменимое чувство вины
Тоже куда-то уйдет наконец-то.

Дай мне увидеть работу, скандал,
Свалку, стукачку, получку, девчонку.
Господи, что я по этой страдал
Жизни и родине?! Ну тебя к черту!

Я изменился, а все это – нет,
Так же за стенкой скрипит раскладушка.
Верю, вернусь через тысячу лет,
Тот же сосед мне кивнет равнодушно.

Тот же подросток, как есть целиком,
В сланцах иль берцах – с поправкой на климат,
Разве что будет его телефон
Несколько более, сука, продвинут.

Жизни, пожалуй, мне хватит одной,
Смерти взыскую второй, а за нею –
Что-то иное и мир неродной,
Чувствую это, как свет за стеной,
Но приглядеться покуда не смею.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Быков родился в 1967 году в Москве. Стихи начал писать в шесть лет. Учился на факультете журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в 1987–1989 годах служил в армии.

С 1980-х печатается в СМИ. Как журналист и критик сотрудничал с "Собеседником", "Огоньком", "Столицей", "Новой газетой", Story и другими изданиями. Кроме того, он был ведущим на радиостанциях "Юность", "Коммерсантъ FM", "Сити FM", "Эхо Москвы", участвовал в телепроектах на телеканалах "Дождь", "Ностальгия", ТВЦ и на "Пятом канале".

Совместно с актером Михаилом Ефремовым Быков издавал литературные видеовыпуски в рамках проектов "Гражданин поэт" и "Господин хороший".

Преподавал литературу в московских школах.

Быков с 1991 года является членом Союза писателей России. Он выпустил десятки книг (романов, повестей, стихов, пьес, биографий и сказок). Лауреат многих литературных премий.

Критикует нынешнее руководство России, был членом координационного совета оппозиции. Сейчас живет в США, преподает в Корнельском университете. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Дмитрий Быков, война России против Украины
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