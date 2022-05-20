  "Господи, что я по этой страдал жизни и родине?! Ну тебя к черту!" Быков прочитал новое стихотворение "Вторая смерть"

Быков: Моя мечта – приехать в Украину и принять участие там не в поэтическом вечере, а в элементарной расчистке завалов, просто работать та на восстановлении Фото: dmi_bykov / Instagram

Прежде чем прочитать стихотворение, Быков заявил, что мечтает приехать в Украину, чтобы принять участие в расчистке завалов зданий и жилых домов, обрушившихся после обстрелов и авиаударов российских оккупантов.

"Мне невыносимо стыдно вообще читать вам какие-то стишки. Вы там сидите под воздушной тревогой, а я здесь сижу в относительно мирное время и читаю вам какие-то стишонки. Моя мечта – приехать в Украину и принять участие там не в поэтическом вечере, а в элементарной расчистке завалов, просто работать на восстановлении. И как только меня пустят, я приеду. Не искупая какой-то грех, а просто помогая людям, которых я люблю. Пока в Украине это происходит, я спокойно спать не буду. Помните, что эта рана у меня болит все время", – сказал Быков.

Поэт подчеркнул, что стихотворение, которое он прочитает, еще не было опубликовано.

Вторая смерть

Жизнь – это стыд. За нее не держись,

Мало в ней было щедрот, но в конце ведь

Будешь и эту оплакивать жизнь,

Дай оглянусь, чтобы ее обесценить.

Дай мне вернуться с твоей проходной,

В реанимации час уворую,

Чувствую, мало мне смерти одной,

Надо вторую.

После той смерти с ее высоты

Так это выглядит тускло и скудно –

Мутные окна, нагие кусты,

Грязные склянки, палаты и судна.

Так и в кино настоящий маньяк

Не убивается с первого раза,

А в результате изысканных драк

Прежде лишится руки или глаза.

Или отъезд из насиженных мест

Даже когда оснований в избытке,

Мало ли – занавес, пытки, арест,

Лучше устроить не с первой попытки.

Как бы отлично вернуться на час

В эти осенние многоэтажки,

Глянуть, насколько все так же без нас,

Странно, кому-то казалось – не так же.

Просто взглянуть, как сгущается снег,

И с удушающей злобой предзимней

Часа хватило бы ринуться в бег,

Плюнув на родины голос призывный.

Дай оглянуться на черный провал,

Страх, невзаимность, мольбы о пощаде.

Что?! Вот по этому я тосковал?!

Ну тебя к черту! Прощайте, прощайте!

Фокус, мне кажется, именно в том,

Что после смерти, о чем не базарьте,

Помыслы родины – улица, дом –

Тают в цене, как товар при возврате.

Как довоенные после войны

Мелочи – куртка, записка, повестка.

Неотменимое чувство вины

Тоже куда-то уйдет наконец-то.

Дай мне увидеть работу, скандал,

Свалку, стукачку, получку, девчонку.

Господи, что я по этой страдал

Жизни и родине?! Ну тебя к черту!

Я изменился, а все это – нет,

Так же за стенкой скрипит раскладушка.

Верю, вернусь через тысячу лет,

Тот же сосед мне кивнет равнодушно.

Тот же подросток, как есть целиком,

В сланцах иль берцах – с поправкой на климат,

Разве что будет его телефон

Несколько более, сука, продвинут.

Жизни, пожалуй, мне хватит одной,

Смерти взыскую второй, а за нею –

Что-то иное и мир неродной,

Чувствую это, как свет за стеной,

Но приглядеться покуда не смею.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)