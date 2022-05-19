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20 мая, 2022
 
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Гордон показал эксклюзивные кадры, снятые на церемонии прощания с первым украинским президентом Кравчуком. Видео

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Кравчук умер 10 мая
Кравчук умер 10 мая
Фото: Yan Dobronosov / Facebook

Украинский журналист Дмитрий Гордон 19 мая разместил в Instagram эксклюзивное видео, которое было снято 17 мая на похоронах первого украинского президента Леонида Кравчука.

На видео в том числе запечатлено, как президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко выражают соболезнования семье Кравчука.

Контекст:

Кравчук умер 10 мая после продолжительной болезни. Ему было 88 лет. 

Он – первый председатель Верховной Рады и первый президент Украины (руководил государством в 1991–1994 годах, а перед этим в 1990–1991 годах возглавлял парламент). Кравчук был одним из подписантов Беловежских соглашений о прекращении существования СССР.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать и утвердить план мероприятий по увековечиванию памяти Кравчука.

Теги: Леонид Кравчук, Виктор Ющенко, смерть, похороны, президент
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