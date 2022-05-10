Зеленский: Кравчук всем сердцем хотел для Украины мира. Я уверен, мы это реализуем

Зеленский сказал, что Кравчук "всегда находил далеко не одну минуту, чтобы помочь разобраться и дать совет". На фото они в Верховной Раде в 2020 году Фото: president.gov.ua

Текст обращения приводит сайт главы государства.

Зеленский отметил, что Кравчук был "не просто политиком и даже не просто исторической фигурой".

"Он был тем человеком, который умел найти мудрые слова и сказать их так, чтобы услышали все украинцы. Особенно это важно в сложные, кризисные моменты. Когда от мудрости одного человека может зависеть будущее всей страны. Леонид Макарович проявил именно такую свою мудрость в конце 1980-х годов, когда возникало украинское движение. Он блестяще прошел 1991-й год, и это только сейчас может выглядеть, будто тогда ему было просто", – сказал глава государства.

Кравчук, подчеркнул президент, всегда оставался с Украиной.

"Возможно, именно благодаря своей мудрости он был по-особому веселым. Всегда ценил жизнь, каждую минуту. Но и всегда находил далеко не одну минуту, чтобы помочь разобраться и дать совет. И в частности за это я ему лично благодарен", – добавил Зеленский.

Он напомнил, что Кравчук ребенком пережил Вторую мировую войну и оккупацию.

"Леонид Макарович знал, чего стоит свобода. И всем сердцем хотел для Украины мира. Я уверен, мы это реализуем. Достигнем нашей победы и нашего мира. Вечное уважение и память первому президенту независимой Украины! – продолжил Зеленский. – Вечная память всем, кто защищал Украину! Слава Украине!".