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Зеленский: Кравчук всем сердцем хотел для Украины мира. Я уверен, мы это реализуем

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Зеленский сказал, что Кравчук "всегда находил далеко не одну минуту, чтобы помочь разобраться и дать совет". На фото они в Верховной Раде в 2020 году
Зеленский сказал, что Кравчук "всегда находил далеко не одну минуту, чтобы помочь разобраться и дать совет". На фото они в Верховной Раде в 2020 году
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 10 мая говорил об умершем сегодня первом президенте Украины Леониде Кравчуке – сообщением о смерти политика он завершил обращение.

Текст обращения приводит сайт главы государства. 

Зеленский отметил, что Кравчук был "не просто политиком и даже не просто исторической фигурой". 

"Он был тем человеком, который умел найти мудрые слова и сказать их так, чтобы услышали все украинцы. Особенно это важно в сложные, кризисные моменты. Когда от мудрости одного человека может зависеть будущее всей страны. Леонид Макарович проявил именно такую свою мудрость в конце 1980-х годов, когда возникало украинское движение. Он блестяще прошел 1991-й год, и это только сейчас может выглядеть, будто тогда ему было просто", – сказал глава государства. 

Кравчук, подчеркнул президент, всегда оставался с Украиной. 

"Возможно, именно благодаря своей мудрости он был по-особому веселым. Всегда ценил жизнь, каждую минуту. Но и всегда находил далеко не одну минуту, чтобы помочь разобраться и дать совет. И в частности за это я ему лично благодарен", – добавил Зеленский. 

Он напомнил, что Кравчук ребенком пережил Вторую мировую войну и оккупацию. 

"Леонид Макарович знал, чего стоит свобода. И всем сердцем хотел для Украины мира. Я уверен, мы это реализуем. Достигнем нашей победы и нашего мира. Вечное уважение и память первому президенту независимой Украины! – продолжил Зеленский. – Вечная память всем, кто защищал Украину! Слава Украине!".

Контекст:

Кравчук родился в селе Великий Житин Ровенской области 10 января 1934 года. Он – первый председатель Верховной Рады и первый президент Украины (руководил государством в 1991–1994 годах, а перед этим в 1990–1991 годах возглавлял парламент). 

В 2020 году Кравчук возглавил украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Летом 2021-го стало известно, что Кравчук перенес операцию на сердце и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легкихГлаву делегации не меняли, так как ждали выздоровления Кравчука и его решения – оставаться на должности или нет. 

Кравчук говорил, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе. В январе, перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, он отмечал, что с тревогой следит за новостями. 

очется вскочить с больничной койки и грудью закрыть родную землю. Сегодня хочу сказать самое главное: если в чьей-то больной голове зреет злодейский план захвата Украины, пусть знают: никто и никогда не покорит свободолюбивый украинский народ. Никто и никогда!" – подчеркивал Кравчук 27 января.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Леонид Кравчук, Украина, смерть, Владимир Зеленский, война России против Украины
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