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Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Умер первый президент Украины Леонид Кравчук / ГОРДОН

Фото: depositphotos.com

10 мая на 89-м году жизни умер первый президент Украины Леонид Кравчук.

Об этом сообщило, ссылаясь на источники, агентство "Українські новини". Изданию "ГОРДОН" информацию подтвердили члены семьи Кравчука.

Первый президент Украины скончался сегодня в 17.00 после продолжительной болезни, написало агентство. 

Как отметил бывший спикер Верховной Рады, нардеп Дмитрий Разумков, вклад Кравчука в становление Украинского государства сложно переоценить. 

"Именно во время его председательства парламент принял Акт провозглашения независимости Украины. Именно Леонид Макарович не побоялся и первым взял на себя управление великой державой в непростое время начала 90-х. Его жизнь была наполнена разными знаковыми событиями и решениями. Однако он до последнего оставался верен своей стране и стремился своим опытом и знаниями сделать нашу жизнь лучше. И ему это удавалось", – подчеркнул Разумков. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1994267570781223&id=100005939985790

Редакция "ГОРДОН" выражает соболезнования родным и близким Леонида Кравчука. 

Контекст:

Кравчук родился в селе Великий Житин Ровенской области 10 января 1934 года. Он – первый председатель Верховной Рады и первый президент Украины (руководил государством в 1991–1994 годах, а перед этим в 1990–1991 годах возглавлял парламент). 

В 2020 году Кравчук возглавил украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Летом 2021-го стало известно, что Кравчук перенес операцию на сердце и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легкихГлаву делегации не меняли, так как ждали выздоровления Кравчука и его решения – оставаться на должности или нет. 

Кравчук говорил, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе. В январе, перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, он отмечал, что с тревогой следит за новостями. 

очется вскочить с больничной койки и грудью закрыть родную землю. Сегодня хочу сказать самое главное: если в чьей-то больной голове зреет злодейский план захвата Украины, пусть знают: никто и никогда не покорит свободолюбивый украинский народ. Никто и никогда!" – подчеркивал Кравчук 27 января

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Леонид Кравчук, смерть, болезнь, Дмитрий Разумков
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