Зеленский поручил Кабмину учредить стипендию имени Кравчука

Зеленский поручил Кабинету Министров Украины разработать и утвердить план мероприятий по увековечиванию памяти Кравчука.
В частности, предусмотрено учреждение именной государственной стипендии за особые достижения в сфере государственного управления; издание научных трудов, сборников выступлений, публикаций Кравчука; организацию экспозиций, выставок архивных документов, фото- и других материалов о жизни и деятельности Кравчука, а также соответствующих циклов теле- и радиопередач.
Также поручено обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации мер по увековечиванию памяти Кравчука.
Кроме того, Зеленский поручил обеспечить меры по погребению Кравчука комиссии, руководителями которой назначил главу Офиса президента Андрея Ермака и премьер-министра Дениса Шмыгаля.
В указе отмечается, что цель этих поручений – "достойное чествование памяти выдающегося государственного и политического деятеля... Кравчука Леонида Макаровича, учитывая его исключительный вклад в получение Украиной независимости и ее дальнейшее развитие".
Кравчук родился в селе Великий Житин Ровенской области 10 января 1934 года. Он – первый председатель Верховной Рады и первый президент Украины (руководил государством в 1991–1994 годах, а перед этим в 1990–1991 годах возглавлял парламент).
В 2020 году Кравчук возглавил украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Летом 2021-го стало известно, что Кравчук перенес операцию на сердце и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Главу делегации не меняли, так как ждали выздоровления Кравчука и его решения, оставаться на должности или нет.
Кравчук говорил, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе. В январе, перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, он отмечал, что с тревогой следит за новостями. "Хочется вскочить с больничной койки и грудью закрыть родную землю. Сегодня хочу сказать самое главное: если в чьей-то больной голове зреет злодейский план захвата Украины, пусть знают: никто и никогда не покорит свободолюбивый украинский народ. Никто и никогда!" – подчеркивал Кравчук 27 января.
Кравчук умер 10 мая после продолжительной болезни. Ему было 88 лет.