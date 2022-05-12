Зеленский поручил Кабмину учредить стипендию имени Кравчука

Зеленский поручил Кабинету Министров Украины разработать и утвердить план мероприятий по увековечиванию памяти Кравчука.

В частности, предусмотрено учреждение именной государственной стипендии за особые достижения в сфере государственного управления; издание научных трудов, сборников выступлений, публикаций Кравчука; организацию экспозиций, выставок архивных документов, фото- и других материалов о жизни и деятельности Кравчука, а также соответствующих циклов теле- и радиопередач.

Также поручено обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации мер по увековечиванию памяти Кравчука.

Кроме того, Зеленский поручил обеспечить меры по погребению Кравчука комиссии, руководителями которой назначил главу Офиса президента Андрея Ермака и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

В указе отмечается, что цель этих поручений – "достойное чествование памяти выдающегося государственного и политического деятеля... Кравчука Леонида Макаровича, учитывая его исключительный вклад в получение Украиной независимости и ее дальнейшее развитие".