Кучма: С Кравчуком мы были соперниками, единомышленниками и друзьями

Кучма: Кравчук сказал мне в первые дни российской оккупации Крыма весной 2014 года: "Если они пойдут дальше – я сам возьму оружие!" Фото: EPA

"Ныне всех нас ударило в сердце тяжелое известие из далекой и мирной Германии: не стало Леонида Макаровича Кравчука. Мы были соперниками – именно с ним мы соперничали на президентских выборах, когда состоялся первый мирный переход власти в странах бывшего СССР. Мы были единомышленниками – при нашем общем участии состоялось много мероприятий и вышло много обращений по важнейшим поводам. Мы были друзьями, и потому мне сейчас действительно больно", – заявил Кучма.

Он добавил, что о политическом мастерстве Кравчука "слагали легенды и рассказывали анекдоты, оно действительно было уникальным".

"Причем Леонид Макарович проявлял свои таланты в самые судьбоносные моменты, на исторических изломах – например, оставляя в дураках "генеральский десант" ГКЧП в Киеве или способствуя результативному голосованию за Акт провозглашения независимости Украины преимущественно коммунистической Верховной Радой. Но мало кто знает другого Кравчука. Того, который сказал мне в первые дни российской оккупации Крыма весной 2014 года: "Если они пойдут дальше – я сам возьму оружие!" – сказал второй президент.

По словам Кучмы, он хочет, чтобы Кравчука помнили именно таким.

"Один из отцов нашей независимости – однозначно. Гроссмейстер переговоров и виртуоз компромиссов – безусловно. Но и мужественный человек, настоящий патриот Украины, готов был в более чем почтенном возрасте стать на ее защиту и умереть с оружием в руках. Как готовы сегодня сотни тысяч, миллионы патриотов независимой Украины, для рождения и становления которой так много сделал Леонид Кравчук. Спи с миром, Леонид Макарович. Спи с миром, потому что в этой войне мы точно победим", – заявил политик.