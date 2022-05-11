Кучма: С Кравчуком мы были соперниками, единомышленниками и друзьями

"Ныне всех нас ударило в сердце тяжелое известие из далекой и мирной Германии: не стало Леонида Макаровича Кравчука. Мы были соперниками – именно с ним мы соперничали на президентских выборах, когда состоялся первый мирный переход власти в странах бывшего СССР. Мы были единомышленниками – при нашем общем участии состоялось много мероприятий и вышло много обращений по важнейшим поводам. Мы были друзьями, и потому мне сейчас действительно больно", – заявил Кучма.
Он добавил, что о политическом мастерстве Кравчука "слагали легенды и рассказывали анекдоты, оно действительно было уникальным".
"Причем Леонид Макарович проявлял свои таланты в самые судьбоносные моменты, на исторических изломах – например, оставляя в дураках "генеральский десант" ГКЧП в Киеве или способствуя результативному голосованию за Акт провозглашения независимости Украины преимущественно коммунистической Верховной Радой. Но мало кто знает другого Кравчука. Того, который сказал мне в первые дни российской оккупации Крыма весной 2014 года: "Если они пойдут дальше – я сам возьму оружие!" – сказал второй президент.
По словам Кучмы, он хочет, чтобы Кравчука помнили именно таким.
"Один из отцов нашей независимости – однозначно. Гроссмейстер переговоров и виртуоз компромиссов – безусловно. Но и мужественный человек, настоящий патриот Украины, готов был в более чем почтенном возрасте стать на ее защиту и умереть с оружием в руках. Как готовы сегодня сотни тысяч, миллионы патриотов независимой Украины, для рождения и становления которой так много сделал Леонид Кравчук. Спи с миром, Леонид Макарович. Спи с миром, потому что в этой войне мы точно победим", – заявил политик.
Кравчук родился в селе Великий Житин Ровенской области 10 января 1934 года. Он – первый председатель Верховной Рады и первый президент Украины (руководил государством в 1991–1994 годах, а перед этим в 1990–1991 годах возглавлял парламент).
В 2020 году Кравчук возглавил украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Летом 2021-го стало известно, что Кравчук перенес операцию на сердце и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Главу делегации не меняли, так как ждали выздоровления Кравчука и его решения – оставаться на должности или нет.
Кравчук говорил, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе. В январе, перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, он отмечал, что с тревогой следит за новостями. "Хочется вскочить с больничной койки и грудью закрыть родную землю. Сегодня хочу сказать самое главное: если в чьей-то больной голове зреет злодейский план захвата Украины, пусть знают: никто и никогда не покорит свободолюбивый украинский народ. Никто и никогда!" – подчеркивал Кравчук 27 января.
Кравчук умер 10 мая после продолжительной болезни. Ему было 88 лет.