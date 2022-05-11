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Кравчук всю жизнь переживал за Украину и боролся за ее целостность и процветание – Ахметов

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Ахметов выразил соболезнования в связи со смертью Кравчука
Ахметов выразил соболезнования в связи со смертью Кравчука
Фото: EPA

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов выразил соболезнования в связи со смертью первого президента независимой Украины Леонида Кравчука.

"С глубокой скорбью получил известие о смерти Леонида Макаровича Кравчука. Леонид Макарович навсегда вошел в историю как первый президент независимой, свободной, демократической Украины, который всю свою жизнь, до последнего ее дня, переживал за Украину и боролся за целостность и процветание нашей страны. Леонид Макарович навсегда остался в памяти каждого как по-настоящему мудрый, достойный человек, у которого всегда было чему поучиться. Его советов нам будет не хватать, особенно сегодня, когда наша страна проходит самое серьезное испытание за свою новейшую историю. Я выражаю искренние соболезнования семье Леонида Макаровича. Светлая ему память!" – сказал Ахметов в заявлении, переданном в редакцию интернет-издания "ГОРДОН" 11 мая.

Контекст:

Кравчук родился в селе Великий Житин Ровенской области 10 января 1934 года. Он – первый председатель Верховной Рады и первый президент Украины (руководил государством в 1991–1994 годах, а перед этим в 1990–1991 годах возглавлял парламент). 

В 2020 году Кравчук возглавил украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Летом 2021-го стало известно, что Кравчук перенес операцию на сердце и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легкихГлаву делегации не меняли, так как ждали выздоровления Кравчука и его решения – оставаться на должности или нет. 

Кравчук говорил, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе. В январе, перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, он отмечал, что с тревогой следит за новостями. "Хочется вскочить с больничной койки и грудью закрыть родную землю. Сегодня хочу сказать самое главное: если в чьей-то больной голове зреет злодейский план захвата Украины, пусть знают: никто и никогда не покорит свободолюбивый украинский народ. Никто и никогда!" – подчеркивал Кравчук 27 января.

Кравчук умер 10 мая после продолжительной болезни. Ему было 88 лет.

Теги: Леонид Кравчук, Ринат Ахметов
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