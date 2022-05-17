Кучма: Без Кравчука не было бы и сегодняшней войны за независимость, потому что просто не было бы за что сражаться

Кучма говорил о войне, которую Россия ведет против Украины, высказав мнение, что история "выставила счет" украинцам.

"Мне иногда кажется, что 30 лет назад история устроила нам проверку на право быть народом. Она дала нам независимость – самое ценное, что может быть! – вроде бы бесплатно. А десятилетия спустя выставила счет, чтобы проверить, будем ли мы готовы платить за ним, когда она спросит. Достойны ли мы быть свободным народом. Мы не просто достойны этого – мы доказали, что имеем право быть свободными больше, чем кто-либо еще с 1945 года. Потому что с тех пор больше ни на кого не наваливалась такая нацистская орда", – сказал Кучма.

Украина платит за свободу жизнями мирных людей и невероятным героизмом защитников страны, в том числе – гарнизона Мариуполя.

"Мы заплатим за свободу еще много, до страшного много, пока не сломаем черной московской твари позвоночник. Но очень печальный символизм в том, что именно в эти мы прощаемся не только с последними иллюзиями по поводу бесплатной свободы, но и с Леонидом Макаровичем Кравчуком. Человеком, которого история тридцать лет назад избрала для того самого первого "испытания независимостью", – продолжил Кучма.

Кравчук тогда все сделал правильно, подчеркнул он. Диссиденты Лев Лукьяненко и Вячеслав Чорновил – герои украинского освободительного движения и "сделали все, чтобы империя развалилась", отметил второй президент Украины.

"Советский Союз был обречен, но именно Кравчук загнал в него осиновый кол, когда в Беловежской пуще отказался подписывать последние попытки какого-либо союзного договора, – добавил он. – Поэтому я хочу, чтобы Кравчука помнили не из-за "кравчучек" или анекдотов о "между капелек". Кравчук – это не о каком-то позавчера, это сегодня, это завтра. Мы бы не отвоевывали сегодня у российского хищника нашу независимость, если бы Кравчук 30 лет назад не выдрал бы ее из когтей умирающего советского динозавра. Без Кравчука не было бы и сегодняшней войны за независимость, потому что просто не было за что сражаться. Итак – вечная память. И земной поклон".