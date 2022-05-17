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Кучма: Без Кравчука не было бы и сегодняшней войны за независимость, потому что просто не было бы за что сражаться

Кравчук умер после продолжительной болезни
Кравчук умер после продолжительной болезни
Фото: ЕРА

Второй президент Украины Леонид Кучма 17 апреля принял участие в церемонии прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. Кучма произнес речь, текст которой опубликовала в Facebook его пресс-секретарь Дарка Олифер.

Кучма говорил о войне, которую Россия ведет против Украины, высказав мнение, что история "выставила счет" украинцам. 

"Мне иногда кажется, что 30 лет назад история устроила нам проверку на право быть народом. Она дала нам независимость – самое ценное, что может быть! – вроде бы бесплатно. А десятилетия спустя выставила счет, чтобы проверить, будем ли мы готовы платить за ним, когда она спросит. Достойны ли мы быть свободным народом. Мы не просто достойны этого – мы доказали, что имеем право быть свободными больше, чем кто-либо еще с 1945 года. Потому что с тех пор больше ни на кого не наваливалась такая нацистская орда", – сказал Кучма. 

Украина платит за свободу жизнями мирных людей и невероятным героизмом защитников страны, в том числе – гарнизона Мариуполя. 

"Мы заплатим за свободу еще много, до страшного много, пока не сломаем черной московской твари позвоночник. Но очень печальный символизм в том, что именно в эти мы прощаемся не только с последними иллюзиями по поводу бесплатной свободы, но и с Леонидом Макаровичем Кравчуком. Человеком, которого история тридцать лет назад избрала для того самого первого "испытания независимостью", – продолжил Кучма.

Кравчук тогда все сделал правильно, подчеркнул он. Диссиденты Лев Лукьяненко и Вячеслав Чорновил – герои украинского освободительного движения и "сделали все, чтобы империя развалилась", отметил второй президент Украины. 

"Советский Союз был обречен, но именно Кравчук загнал в него осиновый кол, когда в Беловежской пуще отказался подписывать последние попытки какого-либо союзного договора, – добавил он. – Поэтому я хочу, чтобы Кравчука помнили не из-за "кравчучек" или анекдотов о "между капелек". Кравчук – это не о каком-то позавчера, это сегодня, это завтра. Мы бы не отвоевывали сегодня у российского хищника нашу независимость, если бы Кравчук 30 лет назад не выдрал бы ее из когтей умирающего советского динозавра. Без Кравчука не было бы и сегодняшней войны за независимость, потому что просто не было за что сражаться. Итак – вечная память. И земной поклон".  

https://www.facebook.com/darka.olifer/posts/5048561775263884

Контекст:

Кравчук родился в селе Великий Житин Ровенской области 10 января 1934 года. Он – первый председатель Верховной Рады и первый президент Украины (руководил государством в 1991–1994 годах, а перед этим в 1990–1991 годах возглавлял парламент). 

В 2020 году Кравчук возглавил украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Летом 2021-го стало известно, что Кравчук перенес операцию на сердце и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Главу делегации не меняли, так как ждали выздоровления Кравчука и его решения – оставаться на должности или нет. 

Кравчук говорил, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе. В январе, перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, он отмечал, что с тревогой следит за новостями. "Хочется вскочить с больничной койки и грудью закрыть родную землю. Сегодня хочу сказать самое главное: если в чьей-то больной голове зреет злодейский план захвата Украины, пусть знают: никто и никогда не покорит свободолюбивый украинский народ. Никто и никогда!" – подчеркивал Кравчук 27 января.

Он умер 10 мая. 17 мая в Киеве прошла церемония прощания с Кравчуком.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Леонид Кравчук, Леонид Кучма, СССР, Вячеслав Чорновил, независимость, Дарка Олифер, война России против Украины, прощание
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