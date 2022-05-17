В Киеве проходит церемония прощания с первым президентом Кравчуком. Фоторепортаж
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com
17 мая в "Украинском доме" в Киеве проходит церемония прощания с первым президентом независимой Украины Леонидом Кравчуком. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"
. Проститься с экс-президентом пришли второй, третий и пятый президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, нынешний президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская, мэр Киева Виталий Кличко, министр культуры Александр Ткаченко, основатель интернет-издания "ГОРДОН" журналист Дмитрий Гордон, президент "Динамо" Игорь Суркис и народный депутат Григорий Суркис и другие. Кравчук умер 10 мая после продолжительной болезни. Ему было 88 лет. Он – первый председатель Верховной Рады и первый президент Украины (руководил государством в 1991–1994 годах, а перед этим в 1990–1991 годах возглавлял парламент). Кравчук был одним из подписантов Беловежских соглашений о прекращении существования СССР.