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В Киеве проходит церемония прощания с первым президентом Кравчуком. Фоторепортаж

Сегодня 13.56
17 мая в "Украинском доме" в Киеве проходит церемония прощания с первым президентом независимой Украины Леонидом Кравчуком. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН". Проститься с экс-президентом пришли второй, третий и пятый президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, нынешний президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская, мэр Киева Виталий Кличко, министр культуры Александр Ткаченко, основатель интернет-издания "ГОРДОН" журналист Дмитрий Гордон, президент "Динамо" Игорь Суркис и народный депутат Григорий Суркис и другие. Кравчук умер 10 мая после продолжительной болезни. Ему было 88 лет. Он – первый председатель Верховной Рады и первый президент Украины (руководил государством в 1991–1994 годах, а перед этим в 1990–1991 годах возглавлял парламент). Кравчук был одним из подписантов Беловежских соглашений о прекращении существования СССР.
Теги: Григорий Суркис, Леонид Кравчук, Виталий Кличко, Виктор Ющенко, Дмитрий Гордон, Петр Порошенко, Леонид Кучма, Игорь Суркис, Александр Ткаченко, похороны, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, прощание
 

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