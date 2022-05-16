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Церемония прощания с Кравчуком назначена на 17 мая – Офис президента Украины

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Кравчук скончался после болезни
Кравчук скончался после болезни
Фото: leonid-kravchuk.com.ua

17 мая состоится прощание с умершим 10 мая первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. Об этом проинформировал Офис президента Украины.

Церемония прощания назначена на 11.00 в Киеве в Украинском доме, расположенном по адресу улица Крещатик, 2.

Фотограф Ян Доброносов опубликовал в Facebook фото из помещения, где будут прощаться с первым президентом страны. В зале стоит около 200 стульев.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=7679330318751187&set=a.1179522252065392&type=3

Кравчук скончался после продолжительной болезни. Ему было 88 лет.

Контекст:

Кравчук родился в селе Великий Житин Ровенской области 10 января 1934 года. Он – первый председатель Верховной Рады и первый президент Украины (руководил государством в 1991–1994 годах, а перед этим в 1990–1991 годах возглавлял парламент). 

В 2020 году Кравчук возглавил украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Летом 2021-го стало известно, что Кравчук перенес операцию на сердце и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Главу делегации не меняли, так как ждали выздоровления Кравчука и его решения, оставаться на должности или нет. 

Кравчук говорил, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе. В январе, перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, он отмечал, что с тревогой следит за новостями. "Хочется вскочить с больничной койки и грудью закрыть родную землю. Сегодня хочу сказать самое главное: если в чьей-то больной голове зреет злодейский план захвата Украины, пусть знают: никто и никогда не покорит свободолюбивый украинский народ. Никто и никогда!" – подчеркивал Кравчук 27 января.

Теги: Леонид Кравчук, похороны, Офис президента Украины, прощание, церемония
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