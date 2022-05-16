Церемония прощания с Кравчуком назначена на 17 мая – Офис президента Украины

Церемония прощания назначена на 11.00 в Киеве в Украинском доме, расположенном по адресу улица Крещатик, 2.

Фотограф Ян Доброносов опубликовал в Facebook фото из помещения, где будут прощаться с первым президентом страны. В зале стоит около 200 стульев.

Кравчук скончался после продолжительной болезни. Ему было 88 лет.