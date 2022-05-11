Кравчук положил на алтарь обретения Украиной независимости весь свой опыт и мудрость – братья Суркисы

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ФК "Динамо" 10 мая.
"Покинул этот мир Леонид Макарович Кравчук... Перестало биться большое сердце достойного сына Украины – выдающегося политика, первого президента нашего государства. С его именем неразрывно связаны события переломного времени обретения Украиной независимости, развития демократического общества, утверждения страны как полноценного члена международного сообщества, – отметили братья Суркисы. – На этот алтарь Леонид Кравчук – гражданин и патриот – положил весь свой опыт, свою мудрость, последовательность и принципиальность, стратегические и дипломатические умения".
Персона Кравчука – действительно исторического масштаба, говорится в заявлении.
"Вне политики он оставался светлым, отзывчивым человеком – добрым товарищем, заботливым главой семьи, личностью слова и дела, казацкого характера, широченной души и искрометного юмора", – подчеркнули Игорь и Григорий Суркисы.
Они добавили, что "в лице Леонида Кравчука у всего украинского футбола, и в частности у клуба "Динамо" (Киев), был искренний друг".
"Руководитель попечительского совета ФК, он всегда оставался не просто преданным поклонником и тонким знатоком игры, но и авторитетным полпредом коллектива на внутренней и международной аренах. Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного, оставившего о себе хорошую и долгую память. Почивайте с миром, Леонид Макарович", – резюмировали братья Суркисы.
Кравчук родился в селе Великий Житин Ровенской области 10 января 1934 года. Он – первый председатель Верховной Рады и первый президент Украины (руководил государством в 1991–1994 годах, а перед этим в 1990–1991 годах возглавлял парламент).
В 2020 году Кравчук возглавил украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Летом 2021-го стало известно, что Кравчук перенес операцию на сердце и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Главу делегации не меняли, так как ждали выздоровления Кравчука и его решения – оставаться на должности или нет.
Кравчук говорил, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе. В январе, перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, он отмечал, что с тревогой следит за новостями. "Хочется вскочить с больничной койки и грудью закрыть родную землю. Сегодня хочу сказать самое главное: если в чьей-то больной голове зреет злодейский план захвата Украины, пусть знают: никто и никогда не покорит свободолюбивый украинский народ. Никто и никогда!" – подчеркивал Кравчук 27 января.
Кравчук умер 10 мая после продолжительной болезни. Ему было 88 лет.