Кравчук положил на алтарь обретения Украиной независимости весь свой опыт и мудрость – братья Суркисы

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ФК "Динамо" 10 мая.

"Покинул этот мир Леонид Макарович Кравчук... Перестало биться большое сердце достойного сына Украины – выдающегося политика, первого президента нашего государства. С его именем неразрывно связаны события переломного времени обретения Украиной независимости, развития демократического общества, утверждения страны как полноценного члена международного сообщества, – отметили братья Суркисы. – На этот алтарь Леонид Кравчук – гражданин и патриот – положил весь свой опыт, свою мудрость, последовательность и принципиальность, стратегические и дипломатические умения".

Персона Кравчука – действительно исторического масштаба, говорится в заявлении.

"Вне политики он оставался светлым, отзывчивым человеком – добрым товарищем, заботливым главой семьи, личностью слова и дела, казацкого характера, широченной души и искрометного юмора", – подчеркнули Игорь и Григорий Суркисы.

Они добавили, что "в лице Леонида Кравчука у всего украинского футбола, и в частности у клуба "Динамо" (Киев), был искренний друг".

"Руководитель попечительского совета ФК, он всегда оставался не просто преданным поклонником и тонким знатоком игры, но и авторитетным полпредом коллектива на внутренней и международной аренах. Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного, оставившего о себе хорошую и долгую память. Почивайте с миром, Леонид Макарович", – резюмировали братья Суркисы.