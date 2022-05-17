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В Киеве проходит прощание с Кравчуком

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Церемония прощания с Кравчуком проходит в столице Украины
Церемония прощания с Кравчуком проходит в столице Украины
Фото: pravda.com

В Киеве проходит церемония прощания с первым президентом независимой Украины Леонидом Кравчуком. Об этом сообщила "Украинская правда".

Церемония прощания проходит в Украинском доме в центре Киева. Фотограф Ян Доброносов опубликовал в Facebook фото церемонии. 

https://www.facebook.com/yan.dobronosov/posts/7683625904988295

В церемонии приняли участие мэр Киева Виталий Кличко, министр культуры Александр Ткаченко, политик Александр Мороз и братья Суркисы.

Кравчук умер 10 мая после продолжительной болезни. Ему было 88 лет. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать и утвердить план мероприятий по увековечиванию памяти Кравчука.

Контекст:

Кравчук родился в селе Великий Житин Ровенской области 10 января 1934 года. Он – первый председатель Верховной Рады и первый президент Украины (руководил государством в 1991–1994 годах, а перед этим в 1990–1991 годах возглавлял парламент). 

В 2020 году Кравчук возглавил украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Летом 2021-го стало известно, что Кравчук перенес операцию на сердце и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Главу делегации не меняли, так как ждали выздоровления Кравчука и его решения – оставаться на должности или нет. 

Кравчук говорил, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе. В январе, перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, он отмечал, что с тревогой следит за новостями. "Хочется вскочить с больничной койки и грудью закрыть родную землю. Сегодня хочу сказать самое главное: если в чьей-то больной голове зреет злодейский план захвата Украины, пусть знают: никто и никогда не покорит свободолюбивый украинский народ. Никто и никогда!" – подчеркивал Кравчук 27 января.

Теги: Григорий Суркис, Леонид Кравчук, Виталий Кличко, смерть, Александр Мороз, Игорь Суркис, Александр Ткаченко, прощание, церемония
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