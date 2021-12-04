Писатель Быков: В России осталось два вида новостей. Это меньше, чем в 1970-е

"Вообще в России осталось два вида новостей – смерти и уголовные преследования; в 70-ые [годы прошлого столетия] было разнообразней – то домну возведут, то в космос полетят на рекордные полгода, то разрядка международной напряженности, которая у нас уже лет 10 ничем не разряжается", – считает он.

По словам писателя, в России "безвременье, и кругом враги, и абсурд, и жестокость, и глупость".

"Не надолго. Говорю же, не семидесятые. Почему-то именно сейчас появилось у меня твердое чувство, что мы вступаем в год великого перелома. [...] Мне представляется, что год спустя, к декабрю 2022 года, все в России будет обстоять значительно лучше, чем сейчас. Менее глупо. Менее жестоко. Более перспективно. Как это сделается – понятия не имею. Понимаю, что подставляюсь. Но умолчать или в очередной раз отделаться частными выводами было бы неправильно", – объяснил Быков.