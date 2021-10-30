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Символом России стала швабра – писатель Быков

Быков: Народ страдает от того, что ему глубоко загнали эту швабру
Быков: Народ страдает от того, что ему глубоко загнали эту швабру
Фото: Дмитрий Львович Быков / Facebook

Такое мнение российский писатель и поэт Дмитрий Быков выразил 29 октября в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Сейчас главное событие второй половины года (подчеркиваю: главное событие второй половины года), помимо нобелевского награждения [российского журналиста Дмитрия] Муратова, помимо четвертой волны эпидемии, – все-таки это публикация пыточных архивов. Вот эти все швабры. И швабра стала таким визуальным символом России", – сказал он.

Писатель отметил, что слово "чистка", которое могло бы ассоциироваться со "шваброй", – "тоже навеки скомпрометировано".

"Мы представляем себе при этом слове не чистку одежды, не чистку картофеля, а чистку рядов. Прореживание. Но если называть вещи своими именами, то символом опричнины была метла, а символом путинской власти стала швабра. Но не потому, что это власть опричнины, а потому, что с этой шваброй известно что делают. И как бы мы ни смотрели сегодня на Россию, вот слушаешь иного пропагандиста и чувствуешь, что у него там сзади швабра, что он на эту швабру насажен, как бибабо, и что им через эту швабру манипулируют. Его направляют этой шваброй. Смотришь на страдания народные и понимаешь, что народ страдает именно от этого: ему довольно глубоко загнали эту швабру", – объяснил Быков.

По его словам, в России "постоянно происходит одно – сцена из "Хрусталев, машину", которая еще так страшно повторяется в замечательном фильме Лозницы "Кроткая".

"Сцена изнасилования, причем изнасилования квачом или палкой, которая имитирует государственную вертикаль. Смотришь на государственную вертикаль, а видишь швабру. Это страшное дело. Но, понимаете, ведь жизнь тогда становится невыносимой, когда у нее появляется визуальный символ. Когда колючая проволока становится главным символом государства. Я надеюсь, что я не оскорблю ничьих чувств, если скажу, что главный символ политики и культуры 2021 года – это швабра. Ужасно, да, но уже ничего не поделаешь — уже визуализировано", – считает Быков.

Контекст:

4 октября глава правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин заявил в Facebook, что получил более 40 гигабайт видеоматериалов, фото и документов, "доказывающих, что в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний действуют зондеркоманды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключенных". По информации правозащитника, видео нужны были силовикам в качестве компромата на заключенных.

По словам Осечкина, архив ему передал программист из Беларуси Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в областной туберкулезной больнице №1 Саратова.

5 октября Gulagu.net опубликовал первые два видео пыток и изнасилований заключенных в туберкулезной больнице Федеральной службы исполнения наказаний №1 в российском Саратове. Еще ряд видео проект предоставил журналистам.

После обнародования видео Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о сексуальном насилии над заключенными, а начальника саратовской тюремной больницы Павла Гаценко уволили.

Савельев рассказывал 19 октября, что после освобождения российские силовики допрашивали и обыскивали его, пытаясь найти флешку или ноутбук с видеозаписями, которые он вынес из тюрьмы. Он согласился сотрудничать, но решил бежать из страны и вскоре оказался во Франции, где попросил политическое убежище.

23 октября стало известно, что Савельева объявили в розыск в России. Как пишет "РИА Новости", саратовский суд заочно арестовал мужчину на два месяца со дня фактического задержания. Его обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации во время пребывания в колонии.

Теги: Россия, Дмитрий Быков, заключенные, изнасилование, поэт, насилие, писатель
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