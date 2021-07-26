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26 июля, 2021
 
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Быков показал девятимесячному сыну Киевский зоопарк

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Сын Быкова родился осенью 2020 года
Сын Быкова родился осенью 2020 года
Фото: dmi_bykov / Instagram

53-летний российский писатель, телеведущий и журналист Дмитрий Быков 24 июля разместил в Instagram ролик, на котором запечатлен в Киевском зоопарке вместе со своим девятимесячным сыном.

Быков позировал в кадре, держа ребенка на руках. 

"Вот я привез сынка в Киевский зоопарк, смотрим в данный момент рыбок. Сынок очень доволен. Ему все чрезвычайно нравится, и я уверен, что вы его не разочаруете", – заявил на камеру Быков.

В комментарии к ролику Быков отметил, что приехал в Киев, чтобы провести творческий вечер.

Контекст:

Мать девятимесячного сына Быкова, который родился 30 октября 2020 года, – бывшая студентка писателя, 23-летняя публицистка Екатерина Кевхишвили. Они поженились в 2019 году. Для Кевхишвили это первый брак.

Первой женой Быкова была биолог Надежда Гурская. Второй раз он женился на коллеге Ирине Лукьяновой. В браке у пары родился сын Андрей. Быков также воспитывал дочь Евгению от предыдущих отношений Лукьяновой.

Дмитрий Быков родился в Москве в 1967 году. Он известен как писатель, поэт, журналист, радио- и телеведущий, преподаватель. Быков является биографом знаменитых российских писателей и поэтов.

Теги: Киев, Дмитрий Быков, Киевский зоопарк, дети, писатель
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