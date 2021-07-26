Быков показал девятимесячному сыну Киевский зоопарк

Быков позировал в кадре, держа ребенка на руках.

"Вот я привез сынка в Киевский зоопарк, смотрим в данный момент рыбок. Сынок очень доволен. Ему все чрезвычайно нравится, и я уверен, что вы его не разочаруете", – заявил на камеру Быков.

В комментарии к ролику Быков отметил, что приехал в Киев, чтобы провести творческий вечер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Быков (@dmi_bykov)