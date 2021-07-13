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Быков: Травить меня точно больше не будут – бомба дважды в одну воронку не падает

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Быков: Надо себя чувствовать не то что бессмертным, но трудноубиваемым. Это приятно
Быков: Надо себя чувствовать не то что бессмертным, но трудноубиваемым. Это приятно
Фото: EPA

Российский писатель и поэт Дмитрий Быков, которого в 2019 году пытались отравить, заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что не боится новой попытки убийства в Росиии.

"Ужас в том, что эту попытку могут повторить где угодно. Вот скажешь ты про какого-нибудь обидчивого графомана, что он обидчивый графоман, и он начнет тебя преследовать. Дело в том, что идиоты есть абсолютно в любой стране, это универсальное явление. Не думаю, что жить где-то не страшно. Жить страшно в принципе. Прекрасно, интересно, но страшно. Ничего не поделаешь! Нет у меня ощущения, что они будут что-либо повторять. Я скорее жду опасности с какой-нибудь другой стороны: а может быть, им что-то не понравится из того, что я говорю, и они возбудят какое-нибудь уголовное дело. Вот это возможно, этот риск существует, я этого не то что боюсь, но эту возможность я всегда учитываю... Травить меня точно больше не будут, потому что бомба дважды в одну воронку не падает", – считает Быков. 

По мнению поэта, убить его не хотели. 

"Я не думаю, что была задача убить. Думаю, была задача изуродовать. Условно говоря, сделать инвалидом. Потому что убить-то можно и гораздо проще – там подкараулить где-нибудь. Но почему-то не сработало. Это мне приятно. Я лишний раз вспомню любимую цитату [российского писателя Виктора] Шкловского: "Надо себя чувствовать не то что бессмертным, но трудноубиваемым". Это приятно", – сказал Быков. 

При этом поэт подчеркнул, что не чувствует, будто ему подарили жизнь второй раз, поскольку "не настолько сосредоточен на этой проблеме".

"Я не очень много вообще об этом думаю. Я занят сейчас настолько сложной книгой, которая мне, я думаю, подарит действительно бессмертие, по крайней мере в ближайшее время я смогу не думать о заработке... Это очень трудная книга. Большая и трудная. Я занят ею настолько, что у меня нет времени особенно фиксироваться на всякой ерунде. Хотя, конечно, это не ерунда... И я безумно благодарен [международной расследовательской группе] Bellingcat, которая осуществила это расследование [о моем отравлении]", – отметил Быков. 

Он также сказал, что до сих пор не знает мотивов отравителей. 

"Если бы я понимал что-то в их логике, я бы давно ответил сам себе на этот вопрос. Понятия не имею. Я человек абсолютно безвредный. Но при этом если я им не нравлюсь – хорошо. Меня это не скажу, что вдохновляет, но наводит на всякие приятные размышления. Значит, я на правильной стороне", – сказал поэт.

Быков повторил, что рассматривает свое отравление как литературную премию от государства. 

"Я же написал тогда, что это государственная премия в том формате, в котором ее принять не зазорно. Это все-таки определенное значение, которое мне придают. Это приятно. Это ощущение какой-то, если угодно, литературной востребованности. Все-таки, понимаете, в одном ряду с [российским оппозиционером Алексеем] Навальным не нравиться им – это довольно приятно", – сказал Быков.

Гордон уточнил у поэта, проклял ли он своих отравителей. 

"Я же не знаю о них ничего. Чтобы человека проклинать, мне надо хотя бы его видеть. А я о них не имею никакого представления. Я об их логике ничего не знаю. Настанет какой-то тот или иной вариант перестройки (я, правда, мало в это верю), и они мне будут рассказывать, что они меня спасали на самом деле, потому что если бы меня не траванули, меня бы убили тогда в подворотне. То есть выплывут какие-то совершенно неожиданные детали, о которых мы сейчас понятия не имеем", – ответил поэт. 

Интервью с Быковым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00 

Контекст:

16 апреля 2019 года Быкову стало плохо в самолете, летевшем из Екатеринбурга в Уфу. По прибытии его госпитализировали, в больнице его ввели в медикаментозную кому, а затем перевезли в Москву. Через пять дней писатель пришел в сознание. 

Журналисты-расследователи из группы Bellingcat и российского издания The Insider выяснили, что за год до покушения за Быковым велась слежка, в которой участвовали сотрудники Института криминалистики ФСБ и Службы по защите конституционного строя (2-я служба ФСБ). Это были Иван Осипов, Владимир Паняев и Валерий Сухарев, пользовавшийся паспортом на имя Николай Горохов. 

Маршруты передвижений ФСБшников совпадали с региональными поездками Быкова по стране. Журналисты предполагают, что схема отравления могла быть такой же, как и с Навальным: 13 апреля 2019 года яд нанесли на личные вещи в гостиничном номере отеля Domina, пока Быков отсутствовал. Однако последующие два дня с Быковым все было хорошо и он 15 апреля улетел из Новосибирска в Екатеринбург. Расследователи выдвинули предположение, что отравленную одежду писатель надел только по прилете в Екатеринбург.

Двое из представленных в расследовании сотрудников ФСБ – Паняев и Осипов – фигурируют в расследовании журналистов об отравлении Навального. В августе 2020 года они прилетели в Новосибирск, а затем и в Томск вслед за политиком.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Алексей Навальный, Дмитрий Быков, отравление, Bellingcat
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