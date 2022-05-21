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Нардеп Цимбалюк: Сдохнет Путин – придет Распутин

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Цимбалюк считает, что одного Путина (на фото) обвинять в происходящем в Украине нельзя
Цимбалюк считает, что одного Путина (на фото) обвинять в происходящем в Украине нельзя
Фото: ЕРА

Зверства российских военных в Украине происходят не только по вине президента РФ Владимира Путина. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил народный депутат Украины от "Батьківщини", генерал-лейтенант милиции в отставке Михаил Цимбалюк.

"Все, что происходило, – не случайно. Нельзя обвинять только одного Путина, говорить, что Путин сдохнет – и все. Нет, я уже говорил не один раз, что не будет Путина – будет [условный] Распутин. То есть это уже такая страшная вещь, которая есть в крови россиян", – сказал он.

Нардеп отметил, что сам он не принадлежал к числу тех, кто негативно относится к россиянам, но события войны показали иное.

"То, что произошло и происходит, говорит о том, что это было запрограммировано, что это было сделано умышленно, что была установка. И складывается впечатление, что они где-то проходили уже обучение, потому что в другом случае просто человек творить такое с мирными, насиловать женщин и несовершеннолетних, убивать и издеваться над детьми, просто расстреливать гражданские автомобили, видя, что там дети, – это может делать только человек под влиянием или каких-то наркотических, других веществ, или под влиянием какой-то пропаганды", – объяснил Цимбалюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

После освобождения от российских оккупантов Киевской области в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.

2 мая в полиции Киевской области сообщили, что в регионе были обнаружены восемь массовых захоронений 148 мирных жителей, убитых оккупантами из РФ. Захоронения продолжают находить.

В Киевской полиции отмечали, что всего в регионе найдено более 1200 тел убитых мирных жителей.

Тела погибших от рук оккупантов жителей области продолжают находить до сих пор.

Украинские власти заявили, что будут добиваться привлечения РФ к ответственности за военные преступления. Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля пообещал, что Украина "достанет каждого" военного преступника из РФ.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, война, пропаганда, оккупация, вторжение, Алеся Бацман, дети, преступление, война России против Украины, Михаил Цимбалюк, женщины, погибшие, преступник, нардеп, российские оккупанты
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