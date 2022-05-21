Нардеп Цимбалюк: Сдохнет Путин – придет Распутин

Цимбалюк считает, что одного Путина (на фото) обвинять в происходящем в Украине нельзя Фото: ЕРА

"Все, что происходило, – не случайно. Нельзя обвинять только одного Путина, говорить, что Путин сдохнет – и все. Нет, я уже говорил не один раз, что не будет Путина – будет [условный] Распутин. То есть это уже такая страшная вещь, которая есть в крови россиян", – сказал он.

Нардеп отметил, что сам он не принадлежал к числу тех, кто негативно относится к россиянам, но события войны показали иное.

"То, что произошло и происходит, говорит о том, что это было запрограммировано, что это было сделано умышленно, что была установка. И складывается впечатление, что они где-то проходили уже обучение, потому что в другом случае просто человек творить такое с мирными, насиловать женщин и несовершеннолетних, убивать и издеваться над детьми, просто расстреливать гражданские автомобили, видя, что там дети, – это может делать только человек под влиянием или каких-то наркотических, других веществ, или под влиянием какой-то пропаганды", – объяснил Цимбалюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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