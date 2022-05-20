Перед объявлением о вторжении в Украину Путин отверг осторожные рекомендации своих помощников – Буданов

О вторжении в Украину Путин объявил 24 февраля Фото: ЕРА

По его словам, Путину давали "более осторожные советы" и "неоднократно предупреждали", что вариант тотального вторжения "требует тщательной оценки", но эти рекомендации глава Кремля проигнорировал, объявив о вторжении в Украину 24 февраля.

"Видим результат", – подчеркнул Буданов.

Он объяснил, что у российского командования достаточно знаний о реальной ситуации в Украине, в том числе ее Вооруженных силах и обществе, так как около 40% командиров в РФ – родом из Украины.

По данным Буданова, на нынешнем этапе войны против Украины Россия располагает 93 батальонно-тактическими группами общей численностью около 141,5 тыс. человек включительно с боевиками "ЛДНР".

Война России против Украины. Главное (обновляется)