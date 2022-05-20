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Перед объявлением о вторжении в Украину Путин отверг осторожные рекомендации своих помощников – Буданов

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О вторжении в Украину Путин объявил 24 февраля
О вторжении в Украину Путин объявил 24 февраля
Фото: ЕРА

Советники предупреждали президента России Владимира Путина о рисках открытого вторжения в Украину, но глава Кремля их не послушал. Об этом начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил The Wall Street Journal в интервью, которое было опубликовано 20 мая.

По его словам, Путину давали "более осторожные советы" и "неоднократно предупреждали", что вариант тотального вторжения "требует тщательной оценки", но эти рекомендации глава Кремля проигнорировал, объявив о вторжении в Украину 24 февраля.

"Видим результат", – подчеркнул Буданов.

Он объяснил, что у российского командования достаточно знаний о реальной ситуации в Украине, в том числе ее Вооруженных силах и обществе, так как около 40% командиров в РФ – родом из Украины.

По данным Буданова, на нынешнем этапе войны против Украины Россия располагает 93 батальонно-тактическими группами общей численностью около 141,5 тыс. человек включительно с боевиками "ЛДНР".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области.

Сейчас наиболее активные бои ведутся на Донбассе, в южной части Украины оккупанты перешли к оборонительным действиям.

Теги: Россия, Владимир Путин, война, Вооруженные силы Украины, разведка, боевики, вторжение, советник, ВСУ, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
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