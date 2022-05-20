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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты безуспешно пытаются вести наступление в районе Попасной и Новомихайловки – Генштаб ВСУ

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Оккупанты сосредоточились на наступлении на Донбассе
Оккупанты сосредоточились на наступлении на Донбассе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На Донбассе российские оккупанты продолжают активные попытки наступать на позиции Вооруженных сил Украины. Об этом 20 мая проинформировал в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

"На славянском направлении группировка противника основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий, перегруппировке войск, а также накоплении материально-технических ресурсов. [...] На донецком направлении враг пытается вести активные боевые действия на лиманском, северодонецком и бахмутском направлениях", – сказано в сообщении.

По данным Генштаба, на лиманском и северодонецком направлениях россияне обстреливали позиции подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Лиман, Северск, Лисичанск и Северодонецк.

"На бахмутском направлении при поддержке артиллерии ведет наступление, пытается завладеть новыми рубежами в районе населенного пункта Попасная, успеха не имеет. На кураховском направлении при поддержке артиллерии и штурмовой авиации враг ведет наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка (10 км к югу от Марьинки), успеха не имел", – объяснили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/321243020188783

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля российские оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

Теги: Россия, Славянск, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, авиация, Лиман, Северодонецк, Лисичанск, Марьинка, Попасная, артиллерия, вторжение, Курахово, ВСУ, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Новомихайловка, российские оккупанты
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